Senologia, La Asm rassicura e parla di Percorso diagnostico

C’è un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per il cancro della mammella in Basilicata e la Asm ne fa parte, ma a condizioni precise. Gli interventi si effettueranno a Potenza e a Rionero, con la presenza di un medico dell’ospedale di Matera. Ma è in fase di studio- riporta la nota della Asm- con il Dipartimento della Salute e con i professionisti della rete oncologica regionale, la possibilità di effettuare interventi selezionati anche presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Ma alle donne operate di carcinoma,come riportiamo in altro servizio, https://giornalemio.it/salute-e-benessere/carcinoma-mammario-donne-operate-non-cancellate-esperienza-e-servizi-ospedale-matera/ ,perplessità e contrarietà restano.



IL COMUNICATO DELLA ASM

Matera 5 marzo 2026

Garantire la qualità delle cure e operare in sicurezza rappresentano elementi cardine del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale.

Per quanto attiene all’ambito della senologia, il Coordinamento Centrale della Rete Oncologica di Basilicata (ROB) ha prodotto uno specifico Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per il cancro della mammella (PDTA), definendo l’intero percorso di presa in carico tra tutte le strutture afferenti alla rete.

In tale contesto, il Presidio ospedaliero di Matera è stato inserito nel Percorso Diagnostico Terapeutico della Mammella come PAS, in cui sono previste le seguenti attività:

Screening, Presa in carico, Attività amministrativa e prescrittiva, Diagnosi di I livello e approfondimenti diagnostici, Prima visita oncologica e Follow-up, Monitoraggio dell’aderenza al percorso, Terapie Orali e Coordinamento ADI.

L’esecuzione dell’Intervento chirurgico è riservato, invece, alle strutture Breast Unit dell’IRCCS CROB e dell’AOR San Carlo.

Il percorso regionale contempla quindi un percorso chirurgico in struttura diversa dall’Ospedale Madonna delle Grazie, tuttavia è prevista la partecipazione attiva del chirurgo senologo dell’Ospedale di Matera alla seduta operatoria allo scopo di seguire attivamente anche questa fase del percorso di cura.

A fronte, dunque, di una razionalizzazione dell’organizzazione e di una concentrazione della casistica chirurgica in strutture ben definite, l’ASM garantisce, anche in questo specifico e sensibile ambito, la presa in carico delle pazienti.

Il Ministero della salute effettua a riguardo il monitoraggio della erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), verificando che lo stesso avvenga nel rispetto dello standard dei volumi dei casi trattati.

Si rappresenta, infine, che è in fase di studio, con il Dipartimento della Salute e con i professionisti della rete oncologica regionale, la possibilità di effettuare interventi selezionati anche presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Matera 5 marzo 2026