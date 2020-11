Per alcuni la pandemia da virus a corona, marchiata dallo scorso anno come covid 19…, a confermare che le malattie come la Peste manzoniana non vengono diffuse per opera dello Spirito Santo, è un flagello che sta facendo saltare abitudini consolidate, procurando disagi e lutti, purtroppo. Ma il “flagello’ è anche la mediocrità, la sciagurata pratica della improvvisazione o delle dimenticanze sul campo come quelle della Calabria dove il “commissario’’ della Sanità locale – che avrebbe dovuto raddrizzare la barca – è stato rimosso su decisione governativa. E questa la consideriamo una ‘’buona pratica’’ che andrebbe applicata anche altrove, laddove la sanità pubblica è stata ridimensionata se non penalizzata a vantaggio di quella privata. Le vicende della Lombardia, come riporta la nota girataci da Mario Murgia di Aiea Basilicata sulla richiesta di commissariamento avanzata da 45 associazioni , ne sono una conferma. Ma non è la sola e ‘’gratta gratta’’ la situazione di malessere riguarda anche altre Regioni, compresa la Basilicata, che mostra qua e là problemi di programmazione, di taglio della medicina del territorio a favore della ospedalizzazione centralizzata che hanno favorito la migrazione sanitaria. Senza dimenticare la dabbenaggine di istituire una facoltà di medicina, senza numeri e strutture consolidate che giustifichino tale oneroso investimento. Non la buttiamo in politica. Ma lo spreco di risorse e gli errori marchiani di programmazione avrebbero bisogno di un commissariamento comunque.

La Sanità deve tornare a essere pubblica, altro che titolo V… come abbiamo riportato in altro servizio https://giornalemio.it/politica/il-covid-impazza-che-la-sanita-torni-allo-stato/



Milano, 7 novembre 2020

In Lombardia come in Calabria: che cosa si aspetta ancora per commissariare anche la sanità lombarda? Forte e ineludibile la richiesta di oltre 45 associazioni lombarde nella maratona web di oggi, in concomitanza con la manifestazione statica di una rappresentanza davanti a Palazzo Città di Lombardia

“La tragica eccellenza della sanità lombarda, questo siamo diventati per l’Italia e per l’Europa, in caduta libera su tutti i fronti e non è davvero più possibile attendere! con 100.000 firme e la mobilitazione di oltre 45 associazioni lombarde, chiediamo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte faccia in Lombardia ciò che ha appena annunciato per la Calabria: deve commissariare la sanità lombarda per salvare la salute

di tutti, finché si è ancora in tempo”, ha dichiarato Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica, nel corso della conferenza stampa e della maratona web di stamattina, indetta in contemporanea con la manifestazione statica di una rappresentanza davanti a Palazzo Città di Lombardia, in Via Galvani a Milano. L’iniziativa, promossa Coordinamento Nazionale per il Diritto alla Salute e della Campagna Dico 32. è stata organizzata d’urgenza e con modalità diverse da quelle preannunciate il

21 ottobre scorso, per le sopraggiunte norme restrittive, che hanno impedito l’arrivo a Milano delle delegazioni da tutte le città lombarde

Nel corso della maratona, promossa dal Coordinamento Nazionale coordinata da Medicina Democratica e durata l’intera mattinata, ci sono stati numerosi interventi e contributi, con collegamenti anche dalla Gran Bretagna e da altre città italiane come Bologna e Napoli, dove era in corso una manifestazione in presenza per la sanità campana: trasmessa in diretta sul sito e sulle pagine Faceboock di Medicina Democratica e della

Campagna Dico 32, ha raggiunto quasi 20.000 contatti.

Vittorio Agnoletto, medico, responsabile “Osservatorio Coronavirus”, autore del libro “Senza Respiro”, inchiesta indipendente sul Coronavirus in Lombardia, ha detto che “La situazione della sanità territoriale lombarda è una Caporetto, ma il rischio è che anziché finire a Vittorio Veneto si finisca in una Waterloo e come a Caporetto anche in Lombardia i “generali”, assessori e giunta, si assolvono. Ma la realtà è sotto gli

occhi di tutti. La rinuncia della ATS di Milano ad eseguire i tamponi ai contatti è un alzare bandiera bianca e lasciare che il virus dilaghi. I medici di medicina generale sono rimasti senza DPI adeguati, senza saturimetri e quindi non in grado di assistere nelle loro case i malati, i quali sono abbandonati a se stessi anche dalle Usca, che in Lombardia sono meno di un terzo di quelle previste dalla legge. L’ondata di persone che si rivolgono ai Pronto Soccorso e agli Ospedali è il risultato di questo disastro, frutto di errori e

di incompetenza da parte dei responsabili regionali. Nessun sistema sanitario può reggere da solo l’impatto di un’epidemia come questa senza presidii territoriali efficienti. In cinque mesi non è stato fatto nulla”

Claudio Libani, del Comitato Difesa Sanità Pubblica Città Metropolitana Milano Sud Ovest, da Via Galvani ha detto che “vogliamo una sanità pubblica universale e gratuita: è urgente raccogliere tutte le risorse per riportare/riattivare i servizi sanitari sul territorio, principio fondamentale della prevenzione!”

Luca Venneri, coordinatore nazionale della Rete Antifascista ha rimarcato che: ”Il sistema lombardo è un gigante dai piedi d’argilla e in questa pandemia dimostra tutte le sue fragilità. Abbiamo bisogno di una nuova visione dove non solo efficacia, efficienza ed economicità devono essere i “mantra” per il sistema sanitario lombardo ma anche equità, intesa sia come equità di trattamento ma, anche, come equilibrio tra prerogative economiche e prerogative di umanità e solidarietà”.

Angelo Barbato, del Forum per il Diritto alla Salute Lombarda ha denunciato che “dopo cinque anni è giunta alla scadenza la verifica della cosiddetta riforma Maroni” LR 23/2015, su cui si regge la sanità in Lombardia. Una verifica che è presto fatta: distruzione della medicina territoriale, servizi per la prevenzione e l’igiene pubblica ridotti al lumicino, riduzione dei posti negli ospedali pubblici e aumento dei privati, piano

socio sanitario scaduto nel 2014 e mai rinnovato. La legge è fallita e va cancellata per ricostruire la sanità in Lombardia su nuove basi, vicina ai bisogni del territorio e della gente”.



“Questi obiettivi ed altri- ha concluso Fulvio Aurora, del Direttivo Nazionale di Medicina Democratica sono stati condivisi e dettagliatamente articolati nel Manifesto nazionale “La salute non è una merce, la sanità non è una azienda” che, a sua volta, contribuisce alla realizzazione delle iniziative “per costruire una società della cura”, con associazioni che per imparare la lezione del coronavirus e invertire la autodistruzione della nostra specie, dalla crisi climatica, alle guerre infinite, alla povertà e alle disuguaglianze sociali e, appunto, alla negazione del diritto alla salute”.