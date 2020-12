Risultato soddisfacente e con una buona risposta in tema di prevenzione.Sono stati 600 gli studenti fuori sede che a Matera si sono sottoposti nei giorni 23 e 24 dicembre – su base volontaria- a test rapido antigenico per verificare l’eventuale contagio da virus covid 19. L’iniziativa, che rientra nella seconda fase della campagna di screening sulla popolazione studentesca, si è svolta in collaborazione con il Comune di Matera, l’Azienda sanitaria di Matera e la Regione Basilicata. Nella prima svoltasi nelle scorse settimane erano stati effettuati 4500 tamponi, con il riscontro di cinque casi di positività, su allievi e personale scolastico delle scuola primaria e secondaria. Soddisfatto l’assessore comunale alla Protezione civile e sicurezza Raffaele Tantone che ha seguito l’operazione ‘tampone” dalla fase preparatoria alla vigilia di Natale. E, di certo, continua a farlo anche nelle prossime settimane, anche in relazione alla fase di avvio del vaccino anticovid previsto su scala nazionale dal 27 dicembre. Toccherà, come ampiamente anticipato, al personale medico e sanitario, ad altre categorie in trincea e alle fasce sociali a rischio. Anche in questo caso vaccinazioni su base volontaria e, è auspicabile, una adeguata informazione preventiva per accelerare – per quanto possibile- il ritorno in sicurezza alla normalità.