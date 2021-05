”Cosi proprio non si può andare avanti”. La situazione di degrado della struttura di via Gramsci e di stress e precarietà del personale medico, degli operatori, delle famiglie e dei cittadini costretti a una situazione davvero ”impossibile” impone una terapia d’urto, concreta e in tempi brevi. A ribadirlo con una manifestazione davanti al vecchio plesso, che per tanti è ancora il Cim e il SerT, sindacalisti, operatori e famiglie e con una richiesta precisa all’Azienda sanitaria per ”ripristinare le condizioni strutturali e funzionali della struttura“, dopo i sopralluoghi e i verbali dei vigili del fuoco , lo sgombero del piano superiore per consentire lavori di manutenzione straordinaria (importo 45.000 euro, come da cartello di cantiere) e il trasferimento al pianterreno di funzioni, attività in una paradossale coabitazione. Senza poter rispettare privacy e norme di sicurezza anticovid.

Come si fa a lavorare in quelle condizioni? Serve una alternativa. In passato, come abbiamo riportato in altri servizi, la Asm aveva indicato la possibilità di utilizzare alcuni spazi di proprietà regionale nell’area dell’ex Genio Civile. Immobili inutilizzati da anni e che richiedono interventi di riqualificazione e risorse. Ma non se ne è saputo più nulla.

Altra alternativa, ed è senz’altro quella naturale e razionale, è quella degli immobili dell’ex dispensario di via Laura Battista. Ma anche su quella proposta silenzio. Progetti, lavori, destinazioni d’uso? Silenzio anche negli immobili di piazza San Giovanni, ex sede della Casa famiglia trasferita in uno degli immobili di via Laura Battista. Che si intende farne?

Il Centro di igiene mentale e altre funzioni della medicina del territorio hanno bisogni operare con serenità, e quei luoghi sono ideali, per consentirlo. Soprattutto con l’aumento di tanti casi di salute precaria causati dal confinamento domiciliare (usiamo le parole in italiano, che ci sono) che stanno mettendo in difficoltà famiglie e operatori. Questa è la realtà.

Attendiamo di vedere i fatti. E la nota dei sindacati, accanto alle testimonianze di operatori e famigliari ne sono una conferma.



Matera, 15 maggio 2021

RIPRISTINARE LE CONDIZIONI STRUTTURALI E FUNZIONALI DELLA STRUTTURA DEL CENTRO IGIENE MENTALE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CLINICHE E SANITARIE DEL CENTRO IGIENE MENTALE

La Cgil – Cisl – Uil e le categorie Fp Cgil – Cisl Fp – Uil F.P.L. di Matera hanno organizzato un SIT – IN e la CONFERENZA STAMPA per sostenere e tutelare il personale in servizio nel Centro di salute mentale di Matera e protestare contro il degrado della struttura ed il condizionamento dell’attività clinica e le prestazioni sanitarie a soggetti con particolari disagi di natura psichica.

Il CSM di Matera, insediato presso la struttura di Via Gramsci negli anni 80, nell’ambito del Dipartimento della Salute mentale, rappresenta il polo territoriale atto a perseguire interventi di tipo comunitario, rappresentando pertanto il Centro di primo riferimento per tutti i cittadini che presentino disagio psichico. Un centro di coordinamento di tutte le attività di salute mentale adulti di tipo territoriale: dalla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione, attraverso l’integrazione funzionale con le attività dei distretti e le agenzie del territorio.



A fronte della delicata funzione sanitaria svolta dal polo sanitario territoriale nei confronti di cittadini in condizione di difficoltà, riprovevole e discutibile risulta l’atteggiamento della Dirigenza dell’ASM di Matera perché con superficialità e approssimazione sta affrontando gli interventi di riqualificazione strutturale e funzionale dello stabile mettendo a repentaglio il servizio, la salute e la sicurezza degli operatori sanitari.



Neanche le rilevazioni dei Vigili del Fuoco intervenuti a seguito del distacco di un grosso pezzo di intonaco dal soffitto del vano scale che, oltre a constatare quanto accaduto e l’ammaloramento di altre parti di intonaco, hanno riscontrato criticità sulla sicurezza dell’immobile e dichiarato inagibile il piano superiore dell’immobile dove è allocato il Centro di Salute Mentale. Di conseguenza sono stati esclusi ben 11 ambulatori utilizzati per il ricevimento, le visite e i trattamenti dei pazienti psichiatrici che negli ultimi anni sono mediamente 35-40 pazienti psichiatrici al giorno per cinque giorni lavorativi alla settimana e quindi circa 200 pazienti alla settimana e almeno 800 pazienti al mese.



Nonostante lo spirito di servizio degli Operatori, questi si trovano nell’evidente impossibilità di svolgere le loro professioni nel rispetto delle norme igienico – comportamentali e della buona prassi medica tenendo presente che i pazienti psichiatrici richiedono una particolare attenzione nell’accoglienza e nel trattamento che, evidentemente l’attuale situazione logistica del Centro non può garantire.

A questo si aggiunge l’impossibilità di assicurare da parte degli operatori il rispetto delle norme prescritte dai DPCM e le relative Ordinanze regionali in merito al contenimento della diffusione della COVID – 19 considerando che per pazienti psichiatrici risulta problematico e difficile garantire il corretto e prolungato uso della mascherina e, per questo, essenziale favorire il distanziamento interpersonale e l’adeguata igiene delle mani, irrealizzabili negli spazi attualmente disponibili e nelle attuali condizioni organizzative.

Pertanto, le OO.SS. attiveranno tutte le azioni necessari affinchè le attività ritornino a svolgersi nel rispetto della salute, della sicurezza sul lavoro, dell’igiene pubblica e della tutela della privacy, oltre che della dignità dei pazienti e degli operatori sanitari e, se necessario, rivolgendosi anche a tutti gli organi istituzionali e giudiziari.”

CGIL-Eustachio Nicoletti CISL-Giuseppe Amatulli Uil – Bruno Di Cuia

Fp Cgil- Giulia Adduce Cisl Fp – Giuseppe Bollettino Uil FPL- Franco Coppola