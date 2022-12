Sanità tradita. Bolognetti: “Che Dio ce la mandi buona…’’

La battuta popolare del segretario di “Radicali lucani’’ ci sta tutta- dopo il fattaccio dell’aggressione a una operatrice del Cup presso l’ospedale di Matera, quando si tratta di commentare disastri, paradossi e disservizi in danno dei cittadini, che reclamano servizi come il ‘’Diritto alla salute’’ sancito- ma solo letteralmente, purtroppo- nella Costituzione del BelPaese. Purtroppo aldilà degli attestati di solidarietà,e di condanna di ogni atto di violenza, assistiamo all’ipocrita passerella di annunci inconcludenti che si sta lavorando a rimediare alle lungaggini delle liste di attese e a potenziare ( forse con la manna dal cielo del Pnrr salute. Non ci crede nessuno, visto che anche tre, due, un anno fa – e in occasione della pandemia – è stata detta la stessa cosa. Ma con quale personale, visto che i concorsi non danno i risultati sperati e si susseguono rinunce e richieste di trasferimento , come accade presso i presidi del Materano o del Potentino. Continuiamo a pagare il disegno di accentramento di funzioni e di risorse nel capoluogo di regione, Aor San Carlo, cominciato con le giunte di centrosinistra e proseguite con l’attuale. Nel frattempo la migrazione sanitaria aumenta, con il paradosso di non poterlo fare- fatto salvo per le urgenze- a causa del superamento del budget per le utenze extraregionali della Puglia in particolare. Vietato ammalarsi e che Dio ce la mandi buona. Chi può si curi altrove e una preghiera,a devozione, ai Santi Medici Cosimo e Damiano.



LA NOTA DI BOLOGNETTI

Aggressione al Cup, Bolognetti: solidale con l’operatrice del Cup di Matera, ma solidale anche con i cittadini che non trovano risposta alla loro domanda di salute.

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani

“Non posso che esprimere solidarietà all’operatrice del Cup di Matera, che nei giorni scorsi è stata fatta oggetto di un’aggressione, ma nel contempo voglio e devo esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza a quei miei concittadini che ogni giorno non trovano risposte adeguate alla loro domanda di salute.

Gioverà ricordare che, in base a dati diffusi dall’Istat, in questo nostro paese, 2 milioni di persone (il 3,3% dell’intera popolazione) “rinunciano a visite o accertamenti specialistici per problemi di liste di attesa”. Questo per non dire che, sempre secondo l’Istat, sono “oltre 4 milioni le persone che rinunciano per motivi economici”.

Un dato drammatico, che mi spinge a dire che non siamo un paese civile. No, non lo siamo, ma in compenso siamo un paese che ha di fatto demolito, in questi anni, il suo Servizio Sanitario attraverso tagli indiscriminati, scellerati, scriteriati.

Quanto alla nostra regione, alla nostra Basilicata, le condizioni in cui versa il Servizio sanitario sono particolarmente preoccupanti, pur in un quadro di sfascio generalizzato. Preoccupante l’incapacità della Giunta Bardi di dare risposte adeguate.

Di tutta evidenza e con buona pace dell’art.32 della Costituzione, stiamo creando sempre più i presupposti per dividere la popolazione lucana in due fasce: cittadini di serie A, che avendo i mezzi possono curarsi, e cittadini di serie B, la cui possibilità di accesso alle cure e a una assistenza adeguata diventa sempre più una chimera.

Abbiamo bisogno con urgenza di un vaccino che ci immunizzi dal patente tradimento della Costituzione. Oggi, di fatto, il diritto alla salute è un diritto negato a troppe persone, in Basilicata e nel paese tutto.

Infine, ma non ultimo, a coloro che oggi si preoccupano dell’arrivo dell’influenza e dell’impatto che la stessa potrebbe avere sui nostri ospedali e nelle trincee degli avviliti Pronto soccorso, suggerisco di leggere un articolo pubblicato da Quotidiano Sanità nel febbraio del 2019: “La carenza di PL in questi giorni di picco influenzale accentua ancora di più la gravità della situazione per la sospensione degli interventi chirurgici programmati e per riservare di necessità i posti letto ai ricoveri urgenti. Con tutti i disservizi e le disfunzioni legate ai ricoveri in aree specialistiche inappropriate”.

Da notare che l’articolo citato s’intitolava “Sempre meno letti negli ospedali. Sia per acuti che per lungodegenze. E il sistema è in sofferenza”.

Che Dio ce la mandi buona, perché è certo che “non è andato tutto bene”, anzi.”