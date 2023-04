Sanità pubblica da rilanciare. Dal Forum speranze, ma serve concretezza

Non è la prima volta che ci sentiamo ripetere o leggiamo della ”centralità” della Sanità pubblica, soprattutto dopo quanto accaduto durante e dopo la pandemia da virus a corona e varianti. Ma nei fatti la strada è ancora in salita a causa di problemi oggettivi, ereditate dalla programmazione scellerata del passato che ha favorito la migrazione sanitaria- e il percorso di autonomia differenziata aumenterà disparità e contraddizioni tra Nord e Sud- e con ulteriori spazi per la Sanità Privata, che in alcune regioni del Cento e del Nord ha privilegiato scelte e investimenti. Dalla Lombardia alla Liguria, fino alla Basilicata che sconta lo ”strabismo” da accentramento regionale penalizzando gli ospedali territoriali – e Matera è tra questi- e la medicina del territorio. Si spera nei Piani, tutti da costruire, e nei ritorni del Piano nazionale di ripresa e resilienza che hanno risorse per le strutture ma non per gli organici e questo è un ulteriore problema, visto l’andamento dei concorsi e le aspettative da voli di pindarici della neonata facoltà di medicina a numero chiuso. Calma e gesso e, Lea alla mano, occorrono serietà, programmazione e concretezza, vista le carenza di medici di base e pediatri nei nostri centri dell’interno. Il Forum Apulo -Lucano di Sanità pubblica, sul tema ” Lo Scenario della Sanità Pubblica- del quale pubblichiamo più avanti il programma- ha consentito di tirare fuori spunti interessanti sul tema Sanità, alla prese con le liste di attesa che non possono essere tamponate con le giornate tematiche di screening o con i servizi di telemedicina da attivare e mettere in rete. Tanta buona volontà. Ma occorrono tempo, volontà, risorse evitando opportunismi e protagonismi deleteri. Ognuno faccia la propria parte e fino in fondo e qualcosa, gradualmente, cambierà



Il Governo, come ha ricordato il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Marcello Gemmato ( FDI) , è impegnato a sostenere il Sistema sanitario nazionale, con le opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza,e con risorse per soddisfare la domanda dei cittadini. Lo ha detto oggi a Matera intervenuto oggi a Matera nel corso dle ”Forum APulo-Lucano di Sanità pubblica” incentrato sul tema ” Lo scenario della sanità pubblica lucana” ”In bilancio -ha detto Marcello Gemmato- ci sono 2,150 miliardi di euro in più al fondo Sanitario nazionale , l’anno prossimo 2,3 miliardi e nel 2025 altri 2,6 miliardi . Sono sette miliardi e 50 milioni in più per la sanità pubblica che contiamo di riformare e rafforzare, consci del fatto che è la vera emergenza del nostro Paese e del nostro Governo,alla quale stiamo rispondendo in maniera adeguata. C’è un problema degli organici, che è il risultato di una cattiva programmazione fatta in passato. Se noi oggi immaginassimo, come stiamo facendo di aumentare la dotazione di medici e di operatori sanitari avremmo la soluzione fra dieci anni perchè il corso di laurea in Medicina dura sei anni, la specializzazione altri quattro. Evidentemente si è sbagliato dieci anni fa a immaginare i fabbisogni odierni. Cosa dobbiamo fare? A di bloccare l’emigrazione che c’è tra pubblico e privato da una lato e riportare in Italia tutte quelle menti che non sono andate via volontariamente all’estero, per aumentare la potenza di fuoco dei nostri operatori sanitari. Nel decreto bollette ci sono 200 milioni di euro per l’emergenza urgenza, quindi un aumento di stipendio per gli operatori sanitari dei pronto soccorso che sono una delle criticità, proprio per favorire un ritorno nei pronto soccorso e una maggiore dotazione di organici al servizio sanitario pubblico”



Ci sono nuove sfide e impegno di tutti per rinforzare il servizio sanitario nazionale, come ha ricordato il presidente Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ” Giornate come quella di oggi -ha detto Brusaferro. credo siano un buon esempio di uno sforzo comune tra autorità locali, comunità, volontariato, società scientifiche e professionistiche per fare in modo che le risposte sulla domanda di salute possano essere date e attualizzate, per rinforzare il servizio sanitario nazionale che è un bene prezioso e su questo oggi siamo chiamati ad affrontare nuove sfide come il tema ambientale , il cambiamento climatico e la preparazione a tutti gli eventi che possono verificarsi sono elementi estremamente importanti e confrontarsi, condividere le buone pratiche e misurare su quanto stiamo facendo è importante in questo senso”.



Sul tema dei vaccini e sulla necessità di investire in ricerca è intervenuto Giorgio Palù presidente Agenzia italiana del Farmaco. ” Credo -ha detto Giorgio Palù- che prossimamente che il Governo dovrà decidere,soprattutto il ministro che ci ha chiesto la consultazione , sul calendario delle vaccinazioni . Ce lo ha detto la ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie di Stoccolma, la Organizzazione mondiale della Sanità. Dovremo pensare, ma verisibilmente se abbiamo appreso la lezione dovremmo proteggere sicuramente gli anziani over 60, soprattutto gli over 80, gli immunodepressi, anche i giovani e gli adolescenti purchè abbiamo qualche co morbiltà. La risposta dei vaccini , non solo, ma anche nella esposizione agli altri quattro coronavirus- che conosciamo – del raffreddore, che è ancora presente a distanza di 10 anni.Quindi questi soggetti hanno una immunità che persiste ed è l’immunità cellulare. Purtroppo questa non ci previene dall’infezione. Quindi è inutile che parliamo più di immunità di gregge, per un virus che non dà una viremia e che si diffonde con un tempo di incubazione così rapido . Pensiamo a proteggere chi ha bisogno e a creare una nuova generazione di vaccini, che sia in grado di conoscere tutti i coronavirus e soprattutto di indurre una immunità conseguenziale. Investiamo in ricerca”.



E del resto il virus è cambiato e per tanti è diventato quasi un virus da raffreddore.

Il virus è cambiato non è più lo stesso , e questo lo sappiamo, avendo seguito la sua evoluzione genetica . E’ cambiato in che senso? E’ diventato più contagioso,ma meno virulento . Da un punto di vista di storia naturale questo virus infetta con un tempo di incubazione di due giorni , rispetto ai cinque, sette dell’inizio. Si ferma nelle prime vie respiratorie e non va in fondo ai polmoni per una ragione molto semplice , perchè conosce meglio quei recettori che sono nelle vie aeree superiori . Entra per endocitosi e non per fusione. Tutto questo ci è venuto studiando, dal punto di vista virologici i meccanismi di patogenesi ….Poco più di un raffreddore. Un’altra cosa che abbiamo imparato è che è inutile pensare a vaccinazioni ripetute , perchè già negli anni Settanta, Ottanta, sapevamo che per indurre a una tolleranza , una ipoergia, una ridotta risposta immunitaria bastava utilizzare un antigene, un vaccino tante volte a una data concentrazione . Quindi dobbiamo dosarlo bene. Per il futuro occorre pensare . Hanno funzionato bene i vaccini MRNA, che abbiamo avuto nel giro di due mesi. Sette, otto mesi perchè c’era la necessità di avere gli studi clinici che controllassero efficacia e sicurezza . Mai avevamo avuto la possibilità di seguire la evoluzione di questo virus. Abbiamo imparato che l’immunità che dà questo virus nel breve tempo di incubazione, con le varianti di omicron, è che bisogna pensare a nuovi vaccini. Quelli che ci proteggono dall’immunità mucosale …Stiamo lavorando in questa direzione . Ci sono stati investimenti fatti dal Ministero della Salute, Miur, Il Ministero per lo sviluppo economico oggi MIMIT per creare un polo avanzato di biotecnologie che sia in grado, non solo di sviluppare un hub pandemico, cioè una unità di crisi che è in grado di prepararsi a rispondere prontamente e strutture dove produrre vaccini e dei farmaci antivirali”. Poi il premio Rocco Mazzarone, un monumento della medicina del territorio o di prossimità del secolo scorso. Non dimenticare quella esperienza, come ha ricordato Eustachio Cuscianna presidente della società di igiene della Basilicata, può servire a intervenire con efficacia per prevenire e curare. Una buona prassi per risparmiare risorse finanziare, sempre più risicate per la indebitata sanità pubblica. Basilicata compresa…

Forum Apulo-Lucano di Sanità Pubblica a Matera il giorno 14 aprile 2023

promosso e coordinato della Società Italiana di Igiene della Regione Basilicata



IL COMUNICATO STAMPA

Lo Scenario della Sanità Pubblica Lucana:

prevenzione ed innovazione per una salute che crea valore

Si terrà a Matera il giorno 14 aprile 2023 nella splendida cornice di Palazzo Malvinni Malvezzi la I edizione del Forum Apulo-Lucano di Sanità Pubblica dal titolo “Lo Scenario della Sanità Pubblica Lucana: prevenzione ed innovazione per una salute che crea valore”, promosso e coordinato dalla SItI – Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica della Regione Basilicata, con il supporto della SItI Sezione Apulo-Lucana, in partnership con la Fondazione Matera-Basilicata 2019, Confindustria Basilicata e CNA Basilicata, al fine di affrontare il concetto di Valore in Sanità che, integrando i focus dei costi del SSN – Servizio Sanitario Nazionale e del valore della Salute, rappresenta la principale sfida per ciascun SSR – Servizio Sanitario Regionale, ad un anno dal D.M. 77/2022 che ha ridisegnato la Sanità Territoriale, patrocinato dal Ministero della Salute, ISS – Istituto Superiore di Sanità, AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco, FIASO – Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, FISM – Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, Regione Basilicata, UPI Basilicata – Unione Provincie Italiane e sostenuto dalla Provincia di Matera e dal Comune di Matera.

Numerosi gli illustri ospiti che prenderanno parte ai lavori, come il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, On. Marcello Gemmato, il Governatore della Regione Basilicata, Gen. Vito Bardi, il Presidente UPI Basilicata, Avv. Piero Marrese, il Prefetto di Matera, Dr. Sante Copponi, il Sindaco della Città di Matera, Dr. Domenico Bennardi, il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Prof. Silvio Brusaferro, il Presidente AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco, Prof. Giorgio Palù, il Presidente FIASO – Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Dr. Giovanni Migliore, il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Prof. Giovanni Rezza, l’Ispettore Generale Capo IGESPES – Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dr.ssa Angela Stefania Lorella Adduce, ed il Presidente della Fondazione GIMBE, Dr. Nino Cartabellotta, ovvero la Presidente SItI Apulo-Lucana, Prof.ssa Danila De Vito, ed il Direttore Sanitario Aziendale ASM Matera, Dr. Giuseppe Magno.

Vicepresidenti del Forum Prof. Silvio Tafuri e Dr. Eustachio Cuscianna, modera la Prof.ssa Maria Teresa Montagna, Presidente assieme al Prof. Salvatore Barbuti.

Le conclusioni sono affidate al Presidente SItI Basilicata Cuscianna.

La pandemia da COVID-19, nel biennio 2020-21, la Crisi Ucraina, tuttora in corso, e le tensioni

internazionali ovvero le previsioni di crescita riviste al ribasso e l’inverno demografico atteso compromettono la sostenibilità del portfolio di welfare del Sistema Paese Italia.

L’interdipendenza tra salute, ambiente e clima incarna i 17 SDGs – Sustainable Development Goals definiti dalle Nazioni Unite nel programma d’azione Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; tra essi, i determinanti ambientali assumono sempre più una rilevanza maggiore, con particolare attenzione al cambiamento ambientale ed alla qualità dell’aria. Il rapporto dell’European Environmental Agency, riferito a dati del 2019, riporta che il 17% (1/6) dei decessieuropei per inquinamento atmosferico si riscontrano in Italia.



L’emergenza pandemica da Covid-19 ha evidenziato il ruolo strategico dell’intera cabina di regia dei SSR cui si rende necessaria la definizione di una nuova governance che ponga al centro il cittadino, con lo strumento del PNRR ed il modello attuativo del D.M. 77/2022.

L’applicazione del concetto di valore della Sanità Pubblica, per mezzo di innovazione in campo sanitario, è preminente al fine di assicurare la presa in carico di tutti i pazienti eleggibili e l’appropriatezza delle cure, attraverso le sempre maggiori opzioni terapeutiche a disposizione ed il welfare culturale come modello integrato di promozione del benessere e della salute delle comunità.

Al termine dei lavori, alle ore 19.00, avrà luogo la Cerimonia di Conferimento del Premio Rocco Mazzarone per le Scienze Italiane e per le Scienze Lucane promossa dalla SItI Basilicata.

I premiati della seconda edizione sono, per le Scienze Italiane, Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, e Giorgio Palù, Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, e per le Scienze Apulo-Lucane, Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, e Angela Stefania Lorella Adduce, Ispettore Generale Capo IGESPES – RGS Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Commissione che ha selezionato i premiati è presieduta dal Prof. Salvatore Barbuti e ne fanno parte il Prof. Silvio Tafuri ed il Dr. Eustachio Cuscianna, in qualità di Vicepresidenti, il Prefetto Sante Copponi, il Dr. Francesco D’Alema, la Prof.ssa Danila De Vito, il Prof. Luigi Frati, il Dr. Donato Greco, il Dr. Giovanni Migliore, la Prof.ssa Maria Teresa Montagna, il Cav. Leonardo Montemurro, il Dr. Giovanni Padula, la Dr.ssa Sabrina Pulvirenti ed il Prof. Onofrio Resta.

Il Premio Mazzarone intende ripercorrere la storia del medico e scrittore lucano, nonchè importante esponente del meridionalismo, riconoscendo a ricercate professionalità italiane, accreditate nel consesso nazionale ed europeo, che, con pregnante risultante, si sono distinte nei propri ambiti specifici d’appartenenza delle Scienze e della Sanità Pubblica, il ruolo cardine della Ricerca e dell’Amministrazione Sanitaria, con particolare accezione durante le fasi emergenziale della pandemia da SARS-CoV2.

Matera, 13 aprile 2023