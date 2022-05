Una nota ufficiale, con parole chiare e ultimative nella lettera- diffida inviata alla direttrice della Azienda sanitaria materana, Sabrina Pulvirenti, a rispondere entro 30 giorni sui disservizi, disfunzioni di vario tipo riscontrate negli ospedali del territorio: da Matera a Policoro, da Tricarico a Stigliano a Pisticci. La presidente dell’Associazione Nuova Sanità e Benessere, Felicia Rasulo, va direttamente al cuore del problema: conoscere eventuali responsabilità o irresponsabilità sul ”perchè e per come” le cose non vanno e finiscono con l’alimentare disagi, malcontenti tra i cittadini e tra quanti opera nei presidi. Senza dimenticare l’aumento della migrazione sanitaria. Problemi incancreniti, passati da amministrazioni diverse, che riportano inevitabilmente alla Regione Basilicata, ferma in gran parte dei casi alla politica degli annunci e alla prospettive tutte da verificare della ”panacea” aperta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sulla carta tutto bello, con il consueto problema degli organici… Le risposte e gli interventi servono ora, con una medicina del territorio smantellata e gli ospedali depotenziata, secondo logiche di accentramento gestionale che hanno finito con il peggiorare le cose. Le risposte, forse, fra 30 giorni. L’Ansb attende e deciderà di conseguenza.



LA LETTERA DIFFIDA DELL’ANSB

Data, 10 maggio 2022

Gent.ma Sig.ra

Dott.ssa Sabrina Pulvirenti

Direttrice Generale ASM

MATERA

asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

segreteria.direzione@asmbasilicata.it

OGGETTO: Disfunzioni e carenze ospedali in provincia di Matera. Richiesta informazioni ex art.328 2° comma cp.

La cronicità delle disfunzioni e carenze degli ospedali esistenti in provincia di Matera, di cui la stampa dà notizia frequentemente, impongono interventi urgenti da chiedere in modo analitico a livello politico-istituzionale.

Come noto, la scrivente Associazione, per il perseguimento delle sue finalità statutarie, ha più volte sollecitato -inutilmente- la “politica” affinché l’ASM disponga di mezzi e strumenti adeguati, oltre che necessari, per garantire il buon funzionamento dei presidi ospedalieri materani. Stante l’inerzia della politica, a questo punto è assolutamente necessario distinguere responsabilità e omissioni degli Organi regionali che si occupano della sanità pubblica, da quelli gestionali in subiecta materia. E ciò anche per poter individuare con esattezza i responsabili della mala sanità materana.

Tanto premesso, al fine di consentire alla scrivente di conoscere le necessità di ogni singolo nosocomio, onde promuovere azioni mirate tese al relativo soddisfacimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.328 2° comma cp, si invita la S.V. a voler comunicare con urgenza, comunque non oltre il termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento della presente, i fabbisogni di medici, infermieri, strumentazioni e tutto quanto occorre nei presidi Ospedalieri di Matera, Stigliano, Tricarico, Tinchi e Policoro per il buon funzionamento degli stessi; e ciò per ogni singolo reparto e servizio e per ciascun presidio.

Il mancato riscontro impedirà alla scrivente di poter chiedere in maniera specifica agli Organi politici e amministrativi regionali, quindi “pretendere” ex lege, l’assunzione di provvedimenti urgenti per soddisfare gli anzidetti fabbisogni limitativi della tutela della salute garantita dall’art.32 Cost. Conseguentemente, la responsabilità delle carenze e disfunzioni dei citati nosocomi ricadrà sulla S.V. con tutte le conseguenze di legge.

Stante l’evidente interesse sociale della questione qui rappresentata, la presente viene trasmessa agli organi di stampa affinché l’opinione pubblica ne venga informata.

In attesa di sollecito riscontro, distinti saluti.

LA PRESIDENTE

prof.ssa Felicia RASULO