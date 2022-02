Schede da approntare ma ci siamo perchè si passi dalle buone intenzioni ai fatti e per colmare le tante lacune aggravatasi negli anni con lo smantellamento o il depotenziamento,se preferite, dalla medicina territoriale oltre che dall’accentramento regionale di funzioni, che hanno contribuito ad alimentare la migrazione sanitaria e sfiducia diffusa su un sistema sanitario- quello della Basilicata- che ha bisogno di fatti e concretezza.Staremo a vedere se dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, accanto alla assunzione di personale a tempo indeterminato, motivato e qualificato, avremo una inversione di rotta. La conferenza dei sindaci della Provincia di Matera,intanto, ha raggiunto una intesa per la individuazione di sei case “Case di comunità”, la cui ubicazione non è stata resa nota, per fruire delle opportunità di investimento previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che la Regione Basilicata sta mettendo a punto. Lo ha reso noto il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, al termine dei lavori che hanno visto la partecipazione del direttore generale dell’Azienda sanitaria locale, Sabrina Pulvirenti, del presidente della Provincia e sindaco di Montalbano jonico e Piero Marrese , del presidente dell’Anci e sindaco di Colobraro Andrea Bernardo e in videoconferenza dell’assessore regionale alla Sanità Rocco Leone.



Il piano, le cui schede tecniche saranno messe a punte nelle prossime ore, prevede l’attivazione due centrali operative di controllo e due ospedali di comunità sul territorio provinciale. ‘’ ‘’ E’ stato un incontro risolutivo -ha detto il sindaco Domenico Bernardi .La conferenza ci ha consentito di fare il punto sulle varie criticità a livello territoriale. Il Pnrr ci offre una opportunità per creare sei case di comunità, in aggiunta ai presidi attuali. Ci siamo confrontati sugli aspetti tecnici degli immobili da utilizzare e del personale occorrente. La conclusione è che si possa partire con un nuovo metodo di elaborazione di politica sanitaria, che favorisce la medicina territoriale attraverso case di comunità, già presenti al Nord. E laddove nei territori non dovessero nascere con il Pnrr, la politica dovrà provvedere e colmare questa lacuna’. Ed è qui il punto. I sindaci, che spesso guidano piccole comunità e hanno il polso di quello che non va in tema di servizi, fabbisogni e funzioni, sono come san Tommaso e sollecitano una inversione di rotta quando la precarietà è una costante e si deve fare i conti con aspetti organizzativi che continuano a creare i disagi e insoddisfazioni.

‘’ Accanto alle strutture previste dal Pnrr-ha detto il direttore della Asm, Sabrina Pulvirenti- grande supporto verrà dalla telemedicina ,grande azione dalla Regione Basilicata che è scesa in campo per reclutare, pianificare tutto il personale che servirà dal 2023 al 2024, che servirà non solo nella medicina territoriale ma che servirà per rafforzare tutto quanto già esiste come vicinanza al paziente, quindi in tutti i distretti”. Attendiamo che quanto annunciato possa essere attuato.