Sanità in Basilicata: più fatti e meno propaganda.

“Il DM 77/2022 (Decreto 23 maggio 2022, n. 77), emanato dal precedente Governo nazionale, rappresenta una riforma cardine per il nostro Sistema Sanitario Nazionale in quanto mira a creare una sanità più vicina ai cittadini, attraverso la definizione di nuovi standard qualitativi, strutturali e tecnologici per garantire un’assistenza territoriale di qualità.” E’ quanto scrive Espedito Moliterni in una nota che così prosegue ” Una riforma importante anche per ridurre le liste di attesa e per evitare inutili accessi alle strutture ospedaliere che, come è noto, sono in grande difficoltà. Principali innovazioni del DM 77/2022:Case della Comunità: Luoghi fisici e di facile accesso, aperti fino a 24 ore su 24, per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria, da distribuire sul territorio regionale.

Centrali Operative Territoriali (COT): Strutture per coordinare la presa in carico del paziente, fungendo da raccordo tra servizi, professionisti e rete di emergenza-urgenza.

Ospedali di Comunità: Strutture di cure intermedie, fondamentali per i ricoveri brevi o la gestione di casi a bassa intensità, facenti da “ponte” tra il ricovero ospedaliero e il domicilio.

Il decreto mira a ridurre la frammentazione dei servizi, potenziando la medicina di prossimità e l’integrazione socio-sanitaria, con una forte spinta verso la telemedicina e le tecnologie digitali. Le Regioni sono tenute ad adeguare la propria organizzazione secondo gli standard previsti da questa normativa entro il 2026. L’AGENAS, su incarico del Ministero della Salute, ha avuto il compito di monitorare nelle varie Regioni italiane lo stato di attuazione di questa importante riforma. Per quanto riguarda la Basilicata, questi i dati del monitoraggio, aggiornati al 30.06.2025, tenendo conto che l’analisi dei dati è stata effettuata riportando lo stato di attivazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all’assistenza territoriale: – Case di Comunità: delle 19 previste su tutto il territorio regionale, nessuna struttura è stata attivata con almeno uno dei servizi previsti, ovviamente con presenza medica ed infermieristica. Si ricorda che i servizi previsti nelle Case di Comunità comprendono l’erogazione di cure primarie, il punto unico di accesso, il servizio di assistenza domiciliare, servizio infermieristico, punto prelievi, servizi diagnostici di base, servizi di specialistica ambulatoriale; – Centrali Operative Territoriali: delle 6 previste sono tutte attive ( ma questo è un dato comune a tutte le Regioni); – Ospedali di Comunità : dei 5 previsti, nessuno è funzionante. Ne emerge un quadro davvero desolante che, nel contesto complessivo nazionale, è paragonabile solo all’Abruzzo, mentre in tutte le altre Regioni lo stato di attuazione degli interventi è molto più avanti. Eppure, nella nostra Regione, per la particolare orografia del suo territorio, per la difficoltà di collegamento con i due capoluoghi, per la presenza di una popolazione particolarmente anziana e disagiata dal punto di vista economico, i processi di attuazione del DM 77 avrebbero dovuto acquisire addirittura il carattere di urgenza, per poter garantire una sanità di prossimità a beneficio delle fasce di popolazione più deboli, come gli anziani che vivono soli e i malati cronici. Fra l’altro, i dati certificati dall’ISTAT sono impietosi: i dati demografici evidenziano una tendenza allo spopolamento della nostra Regione, dovuto ad un costante processo migratorio e al declino della natalità, con conseguente progressivo invecchiamento della popolazione che vede crescere il numero degli anziani soli ed ammalati. Inoltre, per la carenza di strutture e di personale molti lucani rinunciano alle cure, il 28% emigra fuori Regione e molti pagano di tasca propria l’assistenza sanitaria. A fronte di ciò, in un quadro desolante di omissioni organizzative e di carenze di provvedimenti per favorire una più efficiente sanità territoriale, aumentano in modo esponenziale, da parte dei responsabili della sanità regionale, comunicati stampa ed interventi in ogni dove, nei quali la gestione ordinaria viene trasformata in straordinaria e la cui narrazione è una sola: la Basilicata è un’isola felice per l’offerta sanitaria che riesce a garantire ai suoi cittadini. Perfino un evento come la nascita di otto neonati in una sola giornata (circostanza davvero rilevante di cui occorre ringraziare le mamme e la professionalità degli operatori sanitari) è stato trasformato in una sottile ma evidente autocelebrazione dei vertici sanitari regionali. Ma si sa, le disfunzioni che quotidianamente colpiscono i cittadini non sono oggetto di comunicati stampa. Gli stessi malcapitati hanno altro da pensare. A fronte di tutto ciò, ognuno di noi è in grado di valutare la situazione sanitaria regionale e farsi un’idea della discrepanza tra quello che si comunica e si propaganda e quello che realmente avviene. Da parte dello scrivente, pur nella consapevolezza delle difficoltà oggettive presenti, non resta che augurarsi che i responsabili della sanità regionale impegnino il loro tempo più nel mettere in atto provvedimenti concreti di loro competenza che in comunicati stampa di mera propaganda, purtroppo sempre più frequenti. Mi permetto inoltre di suggerire la necessità di un maggiore confronto con sindacati, parti sociali, sindaci, operatori sanitari, semplici cittadini per arrivare a definire obiettivi e percorsi per garantire ai lucani il potenziamento dei sevizi distrettuali, gli interventi nella prevenzione di malattie neoplastiche e croniche, l’assistenza domiciliare integrata, la specialistica territoriale, il potenziamento dei poli ospedalieri e, in campo sociale, l’attivazione di un Piano Socio Assistenziale, un piano integrato dei servizi sociali ed assistenziali, capace di riportare equilibrio nelle politiche dell’assistenza e della cura, della prevenzione e della terapia. Con il Decreto 77/22, emanato dal Governo di quel tempo, sono stati individuati interventi e relativi finanziamenti. Non ci sono più alibi per ulteriori ritardi ed omissioni.”

