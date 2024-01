Sanità e sfide territoriali. Ma Pnrr carente. Lo Spi Cgil si confronta

L’argomento è di stretta attualità, ci mancherebbe, e in Basilicata- nella provincia di Matera in particolare- mostra tutti i limiti di una gestione accentratrice dei servizi socio sanitari, che ha finito con l’incrementare la migrazione sanitaria e a spopolare le aree interne. Del resto lo stessa Sindacato dei pensionati della Cgil (che il 26 e 27 organizza a Matera, una due giorni di approfondimento con film e convegno) è stata tra i soggetti protagonisti di un duro confronto con la Regione Basilicata, che ha cambiato poco o nulla della situazione deficitaria degli ospedali e di altre strutture di base del Materano, che meritano ”approfondimenti” sul come la Asm continui a chiudere i bilanci in passivo – per due anni consecutivi- pur erogando servizi largamente inferiori alle attese. Lasciamo l’ipocrisia che ”tutto va bene…stiamo dicendo e faremo…” a quanti, su un versante e sull’altro, ( i guasti della sanità lucana sono cominciati con i governi di centrosinistra e proseguiti con l’attuale di centrodestra) si cimenteranno nella prossima campagna elettorale. Il Pnrr sanità parte male, come hanno ampiamenti dimostrato i servizi giornalistici e tra questi quelli di Report, con una oggettiva carenza di organici anche in regioni ”prospere” come Lombardia ed Emilia Romagna. Previsione anticipata del resto, a settembre 2021, a Matera, in occasione delle giornate della Cgil sul lavoro.

L’allora ministro della Sanità , dei governi Conte 1-2, che in quella occasione aveva parlato di rilancio della Sanità pubblica, dopo la pandemia, di risorse e di opportunità di Case della Salute, ospedali di comunità e di servizi territoriali. ” Tutto bene – aveva commentato l’allora assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone- ma con quale personale, visto che qui ci vengono…”. Non spiegando, però, i motivi per cui tanti concorsi andavano e vanno deserti tantè che la Asm è stata costretta a bandire un concorso per i medici pensionati. E nè è possibile aspettare altri cinque anni e passa perchè ”alcuni ” dei 60 studenti della facoltà di medicina a numero chiuso decidano di restare in Basilicata. Senza Speranza? Noi siamo come san Tommaso…



Il 26 e il 27 gennaio 2024, si terrà a Matera il Convegno/Seminario dal titolo: “La Sanità territoriale – Sfide e prospettive”, organizzato dallo Spi Cgil di Matera. Nel corso dell’evento, verranno affrontate le tematiche e le problematiche riferite al Sistema Sanitario e Socio–assistenziale della Provincia di Matera e della Basilicata, anche attraverso il confronto con esperienze e modelli già realizzati in altre Regioni.

L’iniziativa è focalizzata sul tema della centralità dell’assistenza territoriale, messa in primo piano dall’esperienza pandemica. Nel 2020 la pandemia ha messo a nudo gli elementi di maggiore fragilità e inefficienza del nostro sistema sanitario e assistenziale, dimostrando come il rafforzamento delle cure primarie, dei servizi territoriali e della medicina generale sia necessario, per rispondere adeguatamente ai bisogni assistenziali della popolazione e, contemporaneamente, evitando il sovraccarico inappropriato degli ospedali.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR ha previsto la realizzazione su tutto il territorio nazionale di 1.350 Case della Comunità entro il 2026, che potranno essere realizzate utilizzando strutture esistenti riqualificate o strutture realizzate ex novo . Nelle Case della Comunità opereranno medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e assistenti sociali.

In Basilicata, le risorse stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza consentiranno la realizzazione e attivazione di 17 Case della Comunità; è prevista anche l’attivazione di 5 Ospedali di Comunità e di 6 Centrali Operative Territoriali (COT) che, insieme alle Case della Comunità, costituiranno le strutture organizzative fondamentali per costruire e rafforzare la medicina di territorio. Si sottolinea che, in una regione come la Basilicata, per ragioni geografiche e demografiche, la medicina di prossimità costituisce un’esigenza primaria, per fornire prestazioni efficienti ed appropriate e salvaguardare il principio di eguaglianza nell’accesso ai servizi sanitari .

Il seminario intende aprire una riflessione condivisa su alcuni modelli di Case di Comunità esistenti e su come questi modelli possano essere adattati e sviluppati in Basilicata.

Il Programma prevede:

venerdi 26 Gennaio 2024, alle ore 17,30, presso il Cinema “Il Piccolo” la proiezione del film documentario IDEE PER LE CASE DELLA COMUNITÀ, un film di Ambrogio Manenti, regia Carlo Concina, Ambrogio Manenti;

sabato 27 Gennaio 2024, alle ore 9,30, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio, Seminario aperto a Operatori sanitari e amministrativi, amministratori EE.LL., Operatori del terzo settore impegnati nel servizio sociale.

Interverranno: Gavino Maciocco – Università di Firenze, Ambrogio Manenti – ex OMS e presidente dell’Associazione “Salute senza Frontiere”, Maurizio Nunzio Cesare Friolo – Commissario Straordinario ASM di Matera, Stefano Cecconi – Segr. Spi Cgil Nazionale, Fernado Mega – Segr. Gen. Cgil Basilicata, Angelo Summa – Segr. Gen. Spi Cgil Basilicata; Giulia Adduce – Segr. Cgil Matera, Michele Campanaro – Medico di Medicina Generale, Michele Plati – Assistenza socio – assistenziale, Marilena Frangione – Medico con Esperienza ADI.

Eustachio Nicoletti

Segretario Generale Spi Cgil Matera

Sanità_Matera