Sanità e Finanziaria. Parlamentari e consiglieri non fate finta di nulla…

Gira e rigira siamo arrivati alle forche caudine della Finanziaria e alle dichiarazioni ufficiali del presidente del consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, che ci sarà poco da fare nella Finanziaria per sostenere la Sanità pubblica…E a pagarne le conseguenze, naturalmente, saranno regioni- come la Basilicata- che hanno un servizio carente (nel Materano la migrazione è prassi) e che non avranno nulla da aspettarsi, o quasi, nemmeno dal Pnrr. E allora serve che i parlamentari e i consiglieri della Basilicata abbiano occhi e orecchie aperti e mantengano fede agli impegni presi in campagna elettorale. Un auspicio….che chiede con fermezza il presidente onorario dell’Associazione salute e benessere, Leonardo Pinto, dopo quanto denunciato ancora una volta la trasmissione di inchiesta della Rai ‘’ Report’’, condotta da Sigfrido Ranucci, partendo da quella Lombardia che è la realtà avanzata della ‘’privatizzazione’’ della Sanità pubblica nonostante quanto emerso, auspicato e annunciato con tanta ‘’Speranza’’ dai governi Conte, Draghi e in parte dall’attuale guidato da Giorgia Meloni, dopo la pandemia da coronavirus.



SANITA’ PUBBLICA E MANOVRA FINANZIARIA

Dopo la trasmissione di REPORT di domenica sera, 15 ottobre 2023 sulla sanità e le notizie circa possibili tagli alla sanità pubblica nella prossima manovra finanziaria del Governo Meloni, è necessario saggiare la posizione dei Parlamentari e dei Consiglieri Regionali eletti in Basilicata. Ciascun cittadino deve “pretendere” dal Parlamentare e dal Consigliere Regionale che ha votato di far conoscere pubblicamente, SENZA AMBIGUITA’, la sua posizione sulla sanità pubblica sia con riferimento all’ipotesi di tagli nella prossima manovra finanziaria, sia sulle condizioni della sanità pubblica lucana e relative proposte concrete per garantirne funzioni ed efficienze.La “pretesa” (termine assolutamente corretto e giustificato sotto il profilo politico) va formulata in modo che resti traccia dell’interpello e della relativa risposta alla quale gli eletti, in virtù del mandato elettorale ricevuto, non possono e debbono sottrarsi.Personalmente, rivolgo un accorato appello ai predetti parlamentari e consiglieri affinché non tradiscano le promesse fatte agli elettori lucani e ne curino gli interessi, in primis il diritto alla tutela della salute e dell’ambiente.Data, 16 ottobre 2023Avv.Leonardo Pinto – Presidente Onorario ANSB