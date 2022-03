L’amaro sfogo del concittadino Nicola Frangione, uno dei tanti, che deve fare i conti con il detto ” Vuoi la salute dall’ospedale?” e non si capacita come mai si continua ad andare avanti con la politica degli annunci, del ‘faremo, diremo”, mentre si procede ai tagli dei servizi, della medicina del territorio e spremere come limoni medici e infermieri che fanno quello che possono. E’ il caso di pneumologia, ma la situazione al Madonna delle Grazie e via via negli altri ospedali e dei distretti del Materano, che hanno visto via via ridursi il legittimo diritto alla cura, finito nel calderone della logica degli accentramenti di ”risorse” (finanziarie e umane) della dissennata gestione regionale. Il risultato? E’ continua la migrazione sanitaria. Ci raccontano del Piano nazionale di ripresa e resilienza con ospedali di comunità e case della salute, ma gli organici restano carenti e i concorsi continuano ad andare deserti o a raccogliere poche adesioni. Ci sono responsabilità precise e lo sfascio di questi anni, dal centrosinistra al centrodestra, conferma che si procede alla cieca e con mediocrità: Salvo a investire oltre 20 milioni di euro per un triennio in una facoltà di medicina a numero chiuso, in quel di Potenza, che non è affatto la priorità della sanità regionale. Li avessero spesi per la medicina del territorio, per i servizi, come Pneumologia…Siamo all’ultimo respiro e la pazienza è finita da tempo.



LA TESTIMONIANZA DI NICOLA FRANGIONE

Ieri, 24 marzo, alle ore 11.00, mi sono recato all’Ambulatorio di Pneumologia Territoriale della A.S.M. per un controllo della mia capacità respiratoria; come sempre, la sala di attesa era piena per la maggior parte di pazienti anziani e stanchi provenienti non solo dalla provincia di Matera ma anche dalle regioni limitrofe.

Per ingannare il tempo ed in attesa del mio turno, ho cominciato a leggere. Dopo più di mezz’ ora, la infermiera mi ha chiamato per l’accettazione, ha preso le vecchie diagnosi e i fogli della prenotazione della visita e mi ha pregato di attendere per essere sottoposto successivamente alla spirometria. Sono ritornato nella sala di attesa, ho continuato a leggere e a chiacchierare con qualcuno dei presenti e dopo circa un’ora sono stato chiamato per effettuare la spirometria. Al termine dell’esame, la stessa infermiera dell’accettazione mi ha gentilmente chiesto di attendere ancora per essere poi convocato dalla dottoressa per la visita toracica e la conclusione dell’incontro. Alle ore 13.50 sono stato invitato a recarmi nella stanza della dottoressa che ovviamente appariva molto affaticata e stanca. Ha effettuato la visita, mi ha comunicato l’esito degli esami fatti e ho avuto la possibilità di andare via dopo le ore 14. Mentre la dottoressa mi visitava, avvertivo molta stanchezza, nervosismo ed ero in collera con me stesso. All’uscita, i pazienti in attesa del loro turno, mi hanno salutato lamentando stanchezza e al tempo stesso speranza di concludere al più presto. Allora ho capito perché, durante la visita, avvertivo collera e stanchezza: mi sono reso conto che di fatto avevo contribuito ad affaticare la dottoressa e l’ infermiera le quali non potevano sapere l’ora in cui sarebbe finito il loro turno, mi sono quasi pentito di essermi sottoposto a tale visita perché sono stato causa di maggiore stanchezza della dottoressa e della infermiera.



Mi è sembrato incredibile, assurdo e straordinariamente incivile che un lavoro, che comporta tanta responsabilità, si svolga senza sapere l’ora effettiva in cui potrà finire il turno. La struttura di Pneumologia Territoriale è utilissima e unica. Il personale è scarsissimo e sfruttato al massimo: due soli medici e due infermieri si prendono cura non solo dell’ambulatorio di Matera ma effettuano anche servizio sul territorio.

Questo è l’ennesimo caso di malasanità di questa regione. Proprio in questo caso in cui, come non mai, possiamo parlare di immigrazione sanitaria, i responsabili della Sanità di questa Regione e la Unità Sanitaria Locale dovrebbero cercare di ampliare l’ambulatorio con un adeguato numero di medici ed infermieri. Non si possono continuare ad ignorare tali condizioni di lavoro e nemmeno non considerare i pazienti che si recano presso questa struttura venendo spesso da lontano. Dulcis in fundo: le spese per le visite dei pazienti provenienti da altre regioni sono sostenute da tali regioni e costituiscono quindi un introito per la Basilicata. Questo potrebbe essere un punto di partenza per la Basilicata. Se ci fossero assessori regionali adeguatamente preparati e dirigenti sanitari idonei con importanti e funzionali strutture sanitarie come quella di Pneumologia, certamente si potrebbe cominciare ad invertire la tendenza della disastrosa situazione sanitaria.

Nicola Frangione