Sanità allo sfascio? Maida tra Santi e fughe di pazienti

Qualcuno – dopo aver appreso di un libro che ne ha da raccontare sullo stato di salute e sui primati negativi della Sanità di Basilicata – sarà stato stimolato dalla curiosità e si darà da fare per comprare una copia. Altri, di certo, saranno stati presi da scariche diarroiche profuse, conati di vomito, isteria e da un quadro di preoccupazioni su cosa ha scritto sull’argomento, stando dal di dentro, Vincenzo Maida da Montalbano Jonico ( Matera) che tra Asl e Asm ne ha viste davvero tutti i colori e vissute in tutte le salse e sapori. Dai fasti ai guasti(la rima ci sta tutta) di oggi, tra mediocrità, protagonismi, incompetenze, supponenze e flatulenze (sì anche quelle) che sono la spia di difficoltà digestive…a mandare giù una situazione di sfascio che l’autore ha sintetizzato nel titolo del libro “Santi in Paradiso e Pazienti in fuga’’ edito da Valentina Perfidio. Un titolo che la dice tutta, ma senza generalizzare, e rispettando quanti che hanno fatto in fondo il proprio dovere, su quelli che hanno potuto contare sulla protezione dei tanti Santi nel Paradiso della politica. Comparizi e comarizi da familismo amorale banfeldiano, duro a morire. Protetti che avrebbero meritato piuttosto di fare una gavetta almeno in Purgatorio, in astanteria, prima di ricoprire ruoli importanti nella Sanità locale. E il risultato, a furia di non guardare alla professionalità, ha premiato mediocri, carrieristi, favorito clientele, accumulato deficit e portato sulla strada del non ritorno. Fino a “tagliare’’ la spesa a filo dritto, come si suol dire, accentrando funzioni qua e là, e favorendo la migrazione sanitaria. E così si va via anche per piccole prestazioni e con liste di attesa ingestibili. La situazione, amara, è questa è la medicina è dello stesso sapore ma da somministrare agli affossatori, che nascondono la mano del “mea culpa’’, colpita da paresi opportunistica bilaterale di convenienza. Sono quelli, che hanno contribuito sotto diverse bandiere e stagioni ad affossare la sanità di una regione che ha smantellato anche la medicina del territorio. E che ora si tenta di rilanciare con le risorse del Pnrr. A Maida, ne siamo certi, ricambierebbero la considerazione con un trattamento generoso di litri di olio di ricino. Altri tempi. Sanità pubblica è serietà, servizio,solidarietà . Quanto gli angeli in Paradiso, invochiamoli per trattenere i pazienti in fuga.

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

SANTI IN PARADISO E PAZIENTI IN FUGA

“Santi in paradiso e pazienti in fuga” è il titolo dell’ultimo libro di Vincenzo Maida, pag.312, Valentina Porfidio Editore.

Il testo rappresenta di fatto un’inchiesta esposta in forma narrativa sulla sanità lucana dall’approvazione della legge 833/78 ai nostri giorni . Pertanto, tutti i fatti narrati sono raccontati nella loro esacerbante crudezza al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica ad approfondire tematiche e problematiche connesse alla gestione della sanità nel Sud Italia in generale e nella Basilicata in particolare.

Con un linguaggio incalzante e una forma scorrevole, l’autore narra tanti episodi comici, drammatici e tragici che legati come i grani di un rosario, fanno comprendere perché un lucano su quattro (dati AGENAS) va a curarsi fuori regione con una spesa annua di mobilità passiva che oscilla tra i cinquanta e i cento milioni di euro.

La Basilicata è superata in negativo solo dalla Calabria che spende ogni anno circa trecento milioni di euro. Spesso i lucani, come i calabresi, vanno a curarsi al Nord da valenti professionisti originari del Sud, a volte degli stessi piccoli da cui provengono i pazienti.

Ha scritto nella prefazione Maria Antonietta Tarsia, Presidente Regionale Cittadinanzattiva- Tribunale per i diritti del malato: “Negli ultimi anni, circa due milioni di giovani hanno lasciato il Sud Italia. Ѐ un esodo che ci impoverisce e rispetto al quale non vi sono serie politiche di contrasto. Tra loro ci sono tanti valenti professionisti che hanno scelto di studiare fuori dalla loro regione e non vi hanno più fatto ritorno.”

In precedenza, negli anni Settanta, quando negli ospedali vi erano anche le suore, era stata la Democrazia Cristiana a spadroneggiare, piazzando i propri lacchè in tutti i ruoli, anche in quelli meno significativi, persino inservienti, aiuto cuochi e centralinisti. I socialisti avevano seguito a ruota. Poi con legge 833 del 1978 il banchetto della sanità si è aperto alle altrettanto fameliche voracità partitocratiche. Le mani dei partiti si sono insinuate direttamente nella sanità pubblica anche con le assemblee composte da consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e i comitati di gestione, appunto, erano espressione diretta di esse.

Le disfunzioni, la disorganizzazione, la mancanza di appeal delle strutture sanitarie lucane sono il frutto di una gestione che al merito, alle capacità, alla qualità dei professionisti e alla efficacia e efficienza dell’organizzazione ha privilegiato la fidelizzazione politica per la raccolta del consenso.

Vincenzo Maida è nato e vive a Montalbano Jonico (MT).

Ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienze del Servizio Sociale presso l’Università LUMSA di Roma (equiparata a Scienze Politiche) ed ha frequentato un master sulla Comunicazione Pubblica per dirigenti di Uffici Stampa.

Dal 1993 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Ha collaborato con varie testate giornalistiche: “Vento del Sud”, “Roma”, “Il giornale di Napoli”, “Novantesimo Minuto”, “Italia Settimanale”, “Il Secolo d’Italia”, l’emittente televisiva TBM di Taranto.

È stato: componente del CO.RE.RAT di Basilicata ( Comitato regionale sui servizi radio televisivi), della redazione di Matera del quotidiano “Lucania”, Direttore Responsabile dei periodici “Heraclea”, “InformaSanità” e “Metis Magazine”.

Dal 1995 al 2008 ha svolto l’attività lavorativa come Responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Azienda Sanitaria di Montalbano Jonico e dal 2008 al 2020 dell’Azienda Sanitaria di Matera.

Ha scritto: i testi teatrali “Rachele Cassano 1799”, “Scorie e cicorie show”, “Il campanello d’oro”, “Preti e Briganti”, “Teorema dell’essenza”, “Sancia Dentice”, “Naufragio di stelle”, “Pietre e Petrolio”, “Una terra nell’anima”, “Francesco Lomonaco: ultimo scritto” (tutti portati in scena).

Ha pubblicato: le raccolte di poesie “L’arco e la daga” e “Trasgressioni”; i romanzi storici “La castellana”, “I muri parlano”, “La ragazza sui calanchi”, “Non ho tradito”, “Nicola Romeo”, la raccolta di testi teatrali “Teatro delle origini”.

Una tesi di laurea sulla sua produzione drammaturgica è stata discussa presso il DAMS dell’Università di Bologna.

Ѐ possibile richiedere il libro direttamente alla casa editrice o allo stesso autore tramite i social o con una mail amaida@libero.it.