Sani come un pesce… Non è uno scherzo. Il 1 aprile protesta in piazza

Pigliamola con goliardia. E così sotto alla ‘’ Madunina’’ come dicono i milanesi Medicina Democratica ha deciso di convocare una manifestazione pubblica, con il coinvolgimento anche di altre regioni, a sostegno della Sanità pubblica. Una anticipazione di date rispetto alla giornata mondiale della Salute ed europea contro la sua ‘’commercializzazione’’, che cadono il 7 aprile che è venerdì Santo… Giusto anticipare la Settimana di Passione, del dramma del Golgota che fa il paio con il Calvario a cui sono costretti tanti concittadini- dalla Lombardia alla Liguria, dalla Basilicata alla Sicilia, costretti a rinunciare a un diritto – quello di curarsi- sancito dalla Costituzione. Marco Caldiroli e Vittorio Agnoletto, che in Lombardia sono al capezzale di una Sanità pubblica in agonia ( la rima ci sta tutta), sanno bene di dover battere muso e pugni contro un muro di gomma e con la insensibilità da orecchie da mercante di scelte politiche orientate e interessate da governi che per tradizione, opportunità e opportunismo privilegiano il settore privato. Eppure, durante e dopo la pandemia, a cominciare dai governi misti guidati da Giuseppe Conte e tecnici con Mario Draghi era stata strombazzao un cambio di rotta, sull’onda degli attestati di eroismo attributi a infermieri e medici di Ospedali pubblici ridotti alle pezze. Svolta dal governo centrale di centrodestra, guidato da Giorgia Meloni? A Milano sono devoti a Sant’Ambreus, a Sant’Ambrogio. Nel resto d’Italia a San Tommaso, che non credeva se non vedeva…



“Sani come un pesce”? Milano 1° aprile manifestazione per la sanità pubblica

COMUNICATO STAMPA

Milano, 10 marzo 2023. “Sani come un pesce?”: con questa domanda provocatoria il 1° aprile scenderanno in piazza a Milano, dalle 15:00 alle 18:00 non solo milanesi e lombardi, ma delegazioni provenienti da diverse regioni: la parola d’ordine è chiedere una decisiva inversione di rotta nella gestione della sanità pubblica, schiacciata da finanziamenti insufficienti e da un perverso meccanismo di tipo commerciale in cui la privatizzazione della sanità e il sistema delle assicurazioni stanno riducendo i cittadini e i pazienti alla stregua di clienti, o peggio di pesci da accalappiare all’amo.



“Abbiamo deciso di anticipare la Giornata Mondiale della Salute e quella Europea contro la Commercializzazione della Salute che cadono il 7 aprile, e cioè di venerdì santo, per ovvie ragioni”, ha detto Marco Caldiroli, tra gli animatori del sito Curiamo la Lombardia e presidente nazionale di Medicina Democratica, che organizza la manifestazione insieme a Campagna Dico 32 e Forum per il Diritto alla Salute. “Al centro dell’iniziativa ci sono tutte le rivendicazioni che abbiamo elaborato in questi anni cruciali, in cui sono esplose in maniera drammatica le gravi inefficienze del servizio sanitario pubblico, depauperato e mortificato da 30 anni di scelte dissennate: la salute è un diritto e non una merce.”



“Le istituzioni, le regioni e i privati – ha detto Vittorio Agnoletto responsabile scientifico dell’Osservatorio Salute e conduttore di “37e2” la trasmissione sulla salute di Radio Popolare – ci trattano come clienti, che si aggirano indecisi tra le bancarelle, clienti da ‘pescare’, da sfruttare, non persone da curare e riportare in salute. Nel sistema che si sta prefigurando non c’è posto per chi non ha i soldi, anziani, fragili, persone disabili! Con questa logica la prevenzione scompare perché non produce profitto. Non possiamo consentire che questo accada: la prevenzione, la cura e la riabilitazione sono tutte funzioni alla base del servizio sanitario pubblico e l’accesso universalistico è l’unico che garantisce che la salute sia un bene collettivo”.

La manifestazione, per la quale è stata richiesta Piazza Duomo, sarà articolata in diversi momenti con interventi di esponenti del mondo sanitario, della cultura e della scienza e segue idealmente quella straordinaria del 23 ottobre 2021 che chiedeva “Un Vaccino contro le privatizzazioni” per garantire la salute a tutti, come sancito dalla Costituzione e dalla Legge 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale pubblico, oggi messo pesantemente a rischio dal disastro della pandemia.” Un vaccino che non è stato ancora trovato, perché anziché produrre profitti astronomici come quelli realizzati dalle case farmaceutiche, sottrarrebbe risorse ai potentati della sanità privata.

Per info. Carmìna Conte, cell. 393 1377616.