Brutta cosa l’ignoranza, la confusione virologica strumentale che ammorba l’aria e le disquisizioni nelle “aie” televisive e social , circa la sintomatologia confusa da contagio epidemico procurato da virus a corona ”covid 19”, descritta in tutte le salse e accompagnata (giusto per indicare alcuni segnali) da febbre da cavallo accanto a gravi difficoltà respiratorie e tutto quanto indicato dal Ministero della Sanità. Altro sono i sintomi stagionali e, purtroppo, diffusi in questo periodo e con una stagione primaverile in fase avanzata che alimenta l’ allergia da pollini ed evidenzia le affezioni di asma, che hanno una loro storia. Piano, pertanto, a confondere starnuti e tosse fino alle lacrimazioni con quelli da covid 19. Giusto,pertanto, proteggersi e proteggere gli altri che ci circondano. Ma è bene come, purtroppo, abbiamo sentito e visto in giro, raccogliendone l’appello, evitare con faciloneria di dare dell’untore a quanti soffrono di allergie o asma. Vero è che la esposizione mediatica da coronavirus ha fatto saltare in molti casi buon senso nel valutare le cose per quello che sono. E’ bene, pertanto, informarsi per tempo e su un sito affidabile come quello del Ministero della Salute www.salute.gov.it per saperne di più. Ed evitare quel contagio da ”somarismo” disaggregante che alimenta bufale (preferiamo usare le parole in italiano per indicare le false notizie), paure e pregiudizi. Totò avrebbe avvisato, a modo suo…



LA NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Un’ampia percentuale della popolazione (fino al 15-20%) riferisce sintomi stagionali legati ai pollini, i più comuni dei quali comprendono congiuntivite, congestione nasale, naso che cola e talvolta starnuti ed eruzioni cutanee. Tutti questi sintomi sono generalmente indicati come raffreddore da fieno, allergia ai pollini o più appropriatamente rinite allergica. La rinite allergica è spesso associata all’asma allergica sia nei bambini che negli adulti.

Negli studi finora disponibili le forme allergiche più lievi, inclusa l’asma allergica lieve, non sono state considerate come uno dei principali fattori di rischio per l’infezione da SARS-CoV-2, o per un esito più sfavorevole.

Invece, l’asma in forma da moderata a grave, in cui i pazienti hanno bisogno di cure quotidiane, è inclusa nelle condizioni polmonari croniche che predispongono a malattie gravi.

Bambini e adulti in terapia di mantenimento per asma (con farmaci inibitori dei leucotrieni, corticosteroidi per via inalatoria e/o broncodilatatori) devono continuare il trattamento come prescritto dal medico e non devono interrompere la terapia. Se sviluppano sintomi compatibili con Covid-19, dovranno autoisolarsi, informare il proprio medico e monitorare la propria salute come tutti gli altri. Se sopraggiunge difficoltà respiratoria progressiva, si deve cercare immediatamente assistenza medica.