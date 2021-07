Ragazzi, pronti? Sabato 31 luglio tocca a voi vaccinarvi contro il covid e ricevere la prima dose. Il sindaco Andrea Bernardo con una nota si è premurato di avvisare tutti con un tam tam, che consiglia di prenotarsi contattando un numero telefonico.

*VACCINAZIONI* *TRA I 12 ANNI COMPIUTI ED I 19 ANNI* – VI INFORMO CHE *SABATO 31 LUGLIO* , DALLE ORE 10.30, VERRANNO EFFETTUATE A COLOBRARO LE VACCINAZIONI DA PARTE DELL’ESERCOTO CON PFIZER (chi ha già fatto la prima dose dovrà fare la seconda nello stesso luogo e non potrà farla a Colobraro il 31). RICORDO A TUTTI CHE È INDISPENSABILE VACCINARSI.

PER VACCINARSI È NECESSARIO EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TELEFONANDO IN COMUNE, ENTRO STASERA, AL NUMERO 3400799988.

CORTESEMENTE DIVULGATE IL MESSAGGIO.

GRAZIE E BUONA GIORNATA🌈