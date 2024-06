S.o.s medici alla Asm? Dalla Ansb invito ad assumere anche i cubani

Nessuna remore di sorta. Ma quando l’emergenza dura ormai da un quinquennio, pandemia da virus a corona compreso, occorre darsi una mossa è procedere al reclutamento anche di medici,infermieri e altro personale specializzato dall’estero. Anche da Cuba, come è stato fatto durante il covid ( la foto del servizio si riferisce a quel periodo) in Calabria e come si sta facendo altrove. E’ una delle proposte, aldilà della decisione di incalzare il Governo guidato da Giorgia Meloni su varie questioni, che l’Associazione Nuova Sanità è Benessere, intende portare avanti per rimediare -almeno in parte- alla cronica carenza di organici nell’Azienda sanitaria di Matera. E questo dopo l’incontro,dalle risposte scontate, con la dirigenza dell’Azienda. Del resto, è risaputo, la gestione della Sanità locale è centralizzata nell’azienda unica regionale con tutto il deficit finanziario accumulato e che è diventato un vero e proprio “pozzo di San Patrizio’’ . Non lamentiamoci se la migrazione sanitaria continua e se il governo, come annunciato dal ministro della Sanità a quattro giorni dal voto per le europee, intende abbattere le liste attesa- sintetizziamo- con risorse da reperire chissà dove e quando , alla stessa stregua di quelle per la divisiva autonomia differenziata. Una cosa è certa e l’Ansb lo ha ribadito ancora una volta: il servizio sanitario pubblico è centrale e va rilanciato. Concetti da ripetere al futuro assessore della nuova giunta guidata da Vito Bardi, che ha competenza e potere decisionale sulla sanità regionale.



Data, 13 giugno 2024

COMUNICATO STAMPA

L’ANSB (Associazione Nuova Sanità e Benessere) INCONTRA LA DIREZIONE STRATEGICA ASM

Nel pomeriggio di martedì 11 giugno 2024, una delegazione dell’ANSB, composta dalla Presidente Prof.ssa Felicia Rasulo, dalla Segretaria Prof.ssa Carmela Maffei, dai Consiglieri Dott.ssa Anna Ferrara e Dott.Giuseppe Savino, dal cardiologo Dott. Tommaso Scandiffio e dal presidente Onorario Avv. Leonardo Pinto, ha incontrato la dirigenza strategica dell’ASM (Commissario Dott. Nunzio G. Friolo, Direttore sanitario Dott. Giuseppe Magno e Direttore Amministrativo Dott.ssa Angela Maria D’Onofrio), per fare il punto della sanità pubblica in provincia di Matera.

Preliminarmente, é stato evidenziato che per l’ANSB la centralità della sanità pubblica é rappresentata dal malato e non dai medici e dagli infermieri, in funzione dei quali, la stessa continua ad essere gestita, sino al punto di essere costretti ad assecondare la pretesa di scegliersi il presidio dove operare. Cosa assolutamente non consentita ai dipendenti pubblici.

Dopo approfondito esame delle condizioni in cui versano le strutture ospedaliere e servizi sanitari della provincia di Matera, é emersa la difficoltà a far fronte alla carenza di medici e l’assenza di strumenti per potervi sopperire.



I rappresentanti dell’ANSB di fronte a tale quadro desolante, destinato ad aggravare l’inefficienza della sanità pubblica, hanno comunicato che l’Associazione eleverà protesta indirizzata al Governo nazionale affinché proceda -senza ritardo- ad assumere i necessari provvedimenti per l’eliminare il numero chiuso degli iscritti alle facoltà di medicina, inoltre assumerà iniziative affinché vengano assunti medici stranieri, possibilmente cubani, sia per sopperire all’anzidetta carenza sia per evitare di subire pretese in merito alla sede dove operare.

Infatti, é stato ricordato, i magistrati, gli insegnanti e qualunque vincitore di concorso pubblico, se vogliono essere assunti hanno l’obbligo di accettare la destinazione stabilita dall’Amministrazione.

Né possono permettersi, pena il licenziamento, di rifiutare ordini di servizio per soddisfare esigenze di natura pubblicistica.

Sono state altresì affrontate tematiche in merito all’organizzazione dei pronto soccorsi e del servizio 118.

L’incontro franco, cordiale e puntuale, si é concluso con l’impegno dell’ANSB di formulare proposte per la riorganizzazione della sanità pubblica da estendere a livello regionale e con la promessa, da parte della direzione strategica ASM, di dare un segnale positivo risanando almeno alcune piccole situazioni che porterebbero grandi benefici all’utenza (ad es.: intervenire per migliorare il sevizio di medicina di base dove un medico gestisce più di mille pazienti in sole 15 ore di apertura al pubblico; effettuare radiografie programmate nell’Ospedale distrettuale di Stigliano dove attualmente il servizio è disponibile solo per le emergenze; …).

