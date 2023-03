S.O.S dal Tribunale dei diritti e dei lavori del medico: salvate quel Laboratorio !

Non sappiamo come andrà a finire la vicenda e quindi il futuro del Laboratorio di tipizzazione tissutale di Matera sul quale hanno preso posizione, di recente, i consiglieri regionali Giovanni Vizziello e Pasquale Zullino, alla quale è seguita la replica dell’Azienda sanitaria della Asm sul ruolo regionale di quella struttura. Ma sta di fatto che occorre sgomberare ogni dubbio sul futuro del Laboratorio e, in generale, dell’Ospedale ‘’Madonna delle Grazie’’ che- a seguito del progressivo processo di depotenziamento, in relazione a un disegno di accentramento regionale- ha visto alimentare la migrazione sanitaria. Da qui l’intervento del dottor Alberto Fragasso , presidente del Tribunale per i Diritti e i Doveri del Medico, nei confronti dei consiglieri regionali. Alcuni risponderanno, altri – come accaduto finora- resteranno in silenzio, per motivi di opportunità e di coerenza…



Comunicato stampa

Laboratorio di tipizzazione tissutale dell’Ospedale di Matera

Leggiamo dai comunicati stampa di alcuni consiglieri regionali che non è più operativo

nell’Ospedale Madonna delle Grazie il laboratorio di tipizzazione tissutale. Provvedeva

agli esami necessari per la compatibilità nei trapianti d’organo nonché alla tipizzazione dei

potenziali donatori di midollo osseo. La motivazione? Leggiamo di carattere finanziario, o

meglio ragionieristico, sulla base dei numeri del bacino di utenza regionale. Non sarebbe

economicamente conveniente avere in sede tale opzione; meglio acquistare altrove (in

altre regioni) tale servizio. Non entriamo nel merito delle motivazioni, ma alcune

riflessioni sono d’obbligo. La nostra è una regione con un territorio esteso ma

demograficamente povera. Se nelle decisioni di strategia sanitaria ci si dovesse limitare

alla valutazione di alcuni numeri, dovremmo rinunciare all’elisoccorso, alle costose

terapie oncologiche e a tanto altro. La considerazione finale è una sola: avevamo un

servizio che ora non c’è più. Anni di lavoro e di esperienza maturata nel settore gettati al

vento. Ospedale ancora una volta depotenziato. Il messaggio percepito è uno solo;

andate altrove per curarvi. I cittadini e gli operatori della sanità di Matera lo hanno fatto

proprio; emigrazione sanitaria e dei sanitari sono il risultato. Ci appelliamo ai consiglieri

regionali di Matera e Provincia e a tutte le istituzioni perché rivolgano la loro attenzione

alle problematiche della sanità locale. L’Ospedale di Matera è Presidio cardine della ASM,

fondamentale per la tutela della salute dei nostri concittadini.

Il Presidente

Dott. Alberto Fragasso