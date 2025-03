Ricordando Gabriella . Una vita per superare le disabilità

Medicina democratica ricorderà il 1 aprile una donna speciale che, nonostante fosse disabile paraplegica, camminò avanti agli altri per affrontare problematiche che ostacolavano la vita di quanti erano condizioni come o peggio della sua . E così a Firenze, dove viveva e dove si è spenta 10 anni fa, nacquero la prima unità spinale e poi ‘’Casa Gabriella’’ . Sarà ricordata da quanti l’hanno conosciuta e ne hanno sostenuto l’opera portando avanti temi e progetti. Ma c’è ancora anto da fare e non solo a Firenze. Senza passione, cuore, credibilità, tenacia e rispetto per gli altri non si fanno passi avanti. Anzi. Grazie,Gabriella.



Gabriella Bertini, una vita per il diritto alla salute, incontro a Firenze a 10 anni dalla scomparsa

Incontro a Firenze, martedì 1 aprile, ore 17.00 per ricordarne l’impegno straordinario di una vita e le conquiste: da disabile paraplegica riuscì a far istituire a Firenze l’Unità Spinale, la prima in assoluto in Italia. Il sogno di “casa Gabriella”.

Firenze, 29 marzo 2025. A 10 anni dalla scomparsa di Gabriella Bertini, straordinaria figura di donna, impegnata per il diritto alla salute, i diritti civili e dei più deboli e per i valori inscindibili della pace, martedì 1 aprile 2025 si terrà a Firenze un incontro per ricordare l’impegno di una vita e il contributo prezioso dato per la dignità delle persone con disabilità e non solo: appuntamento alle ore 17.00, al circolo Arci SMS Rifredi, via Vittorio Emanuele II, n. 303, aperto a tutte e tutti e con quanti hanno condivisivo battaglie ed esperienze.

“Dobbiamo a lei, al suo incessante impegno e alle lotte di una vita, nonostante la paraplegia, l’istituzione a Firenze della prima Unità Spinale, la prima in assoluto del nostro Paese: grazie a lei, alla sua passione, intelligenza e generosità infinita, la disabilità è stata posta al centro di iniziative che hanno impegnato la società civile e le istituzioni, come fatto sociale e non privato. Gabriella è tuttora presente, con il suo insegnamento e la sua preziosa eredità, nelle nostre battaglie per il diritto alla salute di tutte e tutti e per la salvaguardia della pace, oggi più che mai messa a rischio”, è quanto hanno dichiarato Emanuela Bavazzano e Paola Sabatini, esponenti di Medicina Democratica, che hanno promosso l’iniziativa e che apriranno i lavori con un collegamento dall’Ecuador con Beppe Bianchi, compagno di una vita di Grabriella Bertini. L’incontro si svilupperà, in più momenti, attraverso interventi e relazioni e la lettura delle poesie di Gabriella Bertini a cura di Letizia Fuochi.

A seguire quindi gli interventi di Beniamino Deidda e Giulia Malavasi su “Le lotte degli anni ’70 per i diritti di tutte e di tutti”; Franco Pagano e Giulio del Popolo su “La nascita dell’unità spinale a Firenze”; Lorena Sileno e Luca Pampaloni su “II Movimento delle persone con disabilità e la vita indipendente”; Celeste Lombardo su ” Essere madre con una paraplegia: l’adozione di un figlio”. E infine l’ultimo sogno: “Casa Gabriella” per le persone con paraplegia e tetraplegia possiamo dare continuità a questo sogno di Casa Gabriella? “Ne parleranno Fanny di Cara, Monica Sgherri e Laura Valsecchi.

Per info. Carmina Conte, cell 393 1377616