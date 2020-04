Parole sante quelle contenute in una riflessione rilasciata dal professor prof. Guido Silvestri,docente alla Emory University di Atlanta (Stati Uniti) al quotidiano on line “Vivere Senigallia” https://www.viveresenigallia.it/2020/04/06/il-prof-guido-silvestri-sul-covid-19-un-virus-senza-speranza/780113?utm_source=dlvr.it#.XorZs6oA_qg.whatsapp sulla ”sorte” del coronavirus. E l’esperto, tra i più i medici impegnanti negli studi per contrastare e sconfiggere il Covid-19, senza mezzi termini e con concretezza- eliminando la cortina di chiacchiere, luoghi comuni, facili illusioni che circolano in questi giorni, ha detto che il virus è senza speranza. E cita ” La Scienza come la vera, grande differenza, rispetto ai lutti procurati dalle grandi epidemie del passato”. La scommessa è sulla sperimentazione e sui tempi necessari per approntare il vaccino. Gli Stati Uniti con la Cina sono i Paesi, che hanno obiettivamente più risorse per arrivare per primi e e poi c’è la molla del business planetario delle grandi multinazionali del farmaco. Certo, se ci arrivasse l’Italia dopo l’isolamento in Laboratorio, che ha portato fortuna a una ricercatrice precaria, finalmente stabilizzata, sarebbe il massimo. Non è detto: il 2020 è certamente un anno bisestile come il venerdi 13, che a volte porta fortuna. E la fortuna, a volte, aiuta gli audaci.