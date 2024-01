Riaperto Cup Asm a Villa Longo. Un piccolo segnale. Ma per le liste di attesa ce ne vuole

Era chiuso dal 2020 e, dopo quattro anni, è stato riaperto a Matera il Centro di prenotazione unica di piazza Firenze. Soddisfatto Carmine Alba, consigliere comunale e provinciale, ex dipendente Asm dove ha ricoperto per molti anni un ruolo importante nei servizi infermieristici e che ha sofferto e soffre non poco del depotenziamento, usiamo un eufemismo, dell’ospedale Madonna della Grazie. Venerdì 19, dirigenti territoriali e amministratori locali, inaugureranno ancora una volta (per primo la fece l’ex direttore generale della Asl 4 Vincenzo Dragone…per il servizio di guardia medica) quel presidio al rione Villa Longo. Un piccolo passo avanti per i servizi ai cittadini, che vogliono curarsi in loco e non a Potenza (lontanissima) e nemmeno fuori regione. Per farlo occorre una inversione di rotta della Regione Basilicata, che non vediamo nei fatti, e investimenti adeguati per abbattere le liste di attesa. E questo aldilà degli annunci o dei ‘’pannicelli caldi’’,come è prassi, della campagna elettorali. Storia vecchia. Ma che richiede un ‘’mea culpa’’ dall’ ex centrosinistra al centrodestra, per dare credibilità e concretezza per il rilancio della Asm. Siamo come san Tommaso…



INAUGURAZIONE DEL NUOVO SPORTELLO CUP DI PIAZZA FIRENZE A MATERA

Venerdì 19 gennaio, alle ore 11, il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Matera, Maurizio Friolo, inaugurerà la riapertura dello sportello CUP (Centro unico prenotazioni) del Punto sanità in Piazza Firenze a Matera, chiuso da marzo 2020.

Saranno presenti l’Assessore regionale alla Salute e politiche della persona, Francesco Fanelli e il sindaco di Matera, Domenico Bennardi.

A seguire il Commissario Friolo e l’assessore Fanelli visiteranno la casa circondariale di Matera per verificare, insieme alla direttrice del carcere, i servizi erogati dall’ASM.



La soddisfazione di Carmine Alba

Casualmente mi accorgo della riapertura dello sportello CUP di piazza Firenze a Matera ma stranamente la cosa non è stata ancora messa in evidenza dall’ASM di Matera. Sono tuttavia contento, dichiara il capogruppo PD in Consiglio comunale Carmine Alba, che grazie alle nostre segnalazioni e continue sollecitazioni la comunità materana può usufruire di un servizio essenziale.

Va dato atto alla nuova Direzione Generale dell’ASM, che ha preso il posto della inconcludente e dannosa Pulvirenti, che si è occupata della riapertura degli uffici CUP che permetteranno di alleggerire il carico di lavoro e quindi le code agli sportelli dell’ospedale Madonna delle Grazie, di via Montescaglioso e di via Matteotti implementando in modo decentrato il servizio con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei cittadini della popolosa area nord di Matera a tutela di tutte le fasce di età con particolare attenzione agli utenti fragili, conclude Carmine Alba.