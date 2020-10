Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Matera, tra il 1994 e il 1998, varò con l’ex assessore alle Politiche Sociali Pasquale Rizzi (un addetto ai lavori…) un Piano sociale di Zona che fece scuola e fu di stimolo per la allora Asl 4 e per i comuni del comprensorio ad aggregarsi su temi come salute mentale, migranti, assistenza domiciliare, disagio giovanile Tossicodipendenza, abbandono ecc) , anziani. Temi di stretta attualità e di quei servizi del territorio via via ridimensionati o smantellati, per motivi finanziari o di accentramento politico-ospedaliero, che hanno portato all’attuale disagio in pieno clima di emergenza coronavirus. Non facciamo di tutta un’erba un fascio, ma la nota di segnalazione di Mutamenti a Mezzogiorno cogli in pieno quella che andava fatto con una programmazione lungimirante. Le osservazioni sulle ultime delibere adottate in questo settore, nelle ultime settimane dalla giunta guidata da Raffaello De Ruggieri, confermano che ci si sarebbe dovuti guardare intorno. Per esempio gli spazi della ex Casa Famiglia di via San Biagio, con tanto di giardino riqualificato e mostrato alla città in occasione dell’apertura ‘’temporanea’’ dell’ex ospedale San Rocco per il tormentato ‘’ progetto 5G’’ ne è un esempio. Non si potevano allocare lì, in quegli spazi inutilizzati, progetti come sportello ascolto e casa rifugio? E sul progetto migranti, non sarebbe stato opportuno coinvolgere associazioni e guardarsi intorno per evitare di ripetere esperienze di taglio assistenziale e non inclusive, come accaduto in passato. Al sindaco Domenico Bennardi e all’assessore alle politiche sociali Giuseppe Sarli il compito di ripiegarsi su questi temi.



Report sulle ultime settimane di lavoro della giunta DeRuggieri.

Nelle ultime settimane la giunta De Ruggieri ha prodotto decine e decine di delibere tra le quali assegnazioni diretta di immobili, affidamento diretto di gestione di complessi rupestri, gara parcheggi, sub-concessioni di immobili demaniali, cambi di destinazione d’uso, denominazioni di strade e piazze cittadine. Non mancano accordi di collaborazione per la realizzazione di opere pubbliche importanti e di forte impatto urbanistico ambientale con enti esterni all’amministrazione comunale. Alcuni di questi provvedimenti meritano brevi considerazioni che di seguito riportiamo.

La casa rifugio

In materia di contrasto alla violenza di genere la giunta De Ruggieri nel 2018 approvava la proposta di esternalizzazione della gestione dei servizi di “Sportello di Ascolto” e “Casa Rifugio”, , al fine di assicurare alle vittime di violenza ed ai loro figli minori ospitalità in condizioni di anonimato (D.G.C. n.502/2018).

Nel 2019 la giunta ritorna sull’argomento e, su proposta del dirigente, cambia indirizzo in merito all’esternalizzazione e approva l’auto-gestione dei servizi di “Sportello di Ascolto” e “Casa Rifugio” (G.C. n. 551/2019).

Nel 2020 (G.C. n. n.86/2020) la giunta ri-conferma, “in via del tutto eccezionale e sperimentale “ , la temporanea auto-gestione della Casa Rifugio e dello Sportello Ascolto da parte del Servizio Politiche Sociali, ed individua il gruppo di lavoro composto da personale interno.

In questi anni siamo stati capaci di produrre provvedimenti che non hanno prodotto nulla. Come abbiamo avuto modo di evidenziare durante la campagna elettorale nelle dieci domande al Sindaco, oltre all’urgenza di attivare i servizi istituzionali sopra richiamati, abbiamo avanzato la proposta di destinare uno dei tanti contenitori pubblici (es. l’ex casa famiglia di via San Biagio di proprietà dell’azienda sanitaria) a Centro di Promozione per lo sviluppo di un ambiente sociale e culturale più aperto ed inclusivo per prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi contro ogni forma di violenza di genere e per una nuova cultura dei diritti civili, diritto alla salute, diritto all’ accoglienza.