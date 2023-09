Quel Referendum per la Sanità pubblica non si tocca. Chiaro?

E’ la presa di posizione ”chiara e forte’ del Comitato promotore del referendum nei confronti del consiglio regionale della Lombardia, che ha deciso di rinviare la decisione sulla ”ammissibilità” dei quesiti, finalizzati a ripristinare centralità del servizio sanitario pubblico e quel diritto alla Cura ribadito in Costituzione, ma …ignorato nei fatti. E senza giri di parole i proponenti hanno osservato che la norma di settore non è stata correttamente applicata. Un invito a ”fermarsi” e a far prevalere il buon senso, prima che l’aggettivo ” buono” o ”mala” venga collocato davanti alla parola fede e si avviino ricorsi nelle diverse sedi, facendo slittare o far decantare la legittima richiesta avanzata dai cittadini. Comitato, pertanto, con tanto di occhi e orecchie aperte… Quel referendum non si tocca. Tanto più che potrebbe prendere piede in altre regioni o finire in Cassazione e sarebbe uno smacco, per quanti pensano di farlo saltare lasciando le cose come stanno, impedendo ai cittadini di fruire della sanità pubblica ma favorendo quella privata. Ma con un interrogativo. Le risorse finanziarie sono al lumicino. E allora? Non penserete di tagliare ancore le risorse alla Sanità Pubblica? Presidente, rifletta…



Comitato Promotore del Referendum

sulla sanità in regione Lombardia

COMUNICATO STAMPA

Comitato Referendum Sanità lombarda al Consiglio Regionale: rispettate la legge!

Il Comitato promotore avverte il Consiglio Regionale: fermatevi, la normativa sui referendum non è stata correttamente applicata! Nonostante la richiesta da parte del Comitato delle motivazioni giuridiche, alla decisione dell’Ufficio di Presidenza di rinviare la decisione di ammissibilità al Consiglio regionale, la maggioranza non risponde, tira diritto e nega il dialogo con i promotori.

Milano, 8 settembre 2023. Referendum sanità lombarda: un forte richiamo è stato lanciato dal Comitato Promotore con una lettera inviata ieri all’Ufficio di Presidenza e al Consiglio Regionale affinchè non procedano alla votazione sull’ammissibilità del Referendum, in quanto l’Ufficio di Presidenza non ha rispettato in più punti le normative previste dalla legge n. 34/1983, che detta “Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia“.

, hanno dichiarato i rappresentanti del Comitato Promotore Marco Caldiroli – Medicina Democratica – Vittorio Agnoletto – Osservatorio Salute; Massimo Cortesi – ARCI Lombardia; Federica Trapletti – SPI-CGIL Lombardia; Andrea Villa – ACLI Milano.



Questa la cronistoria dei fatti: la proposta referendaria abrogativa di tre passaggi della legge regionale sanità (L.R. 33/2009 e successive modifiche fino alla l.r. 22/2021) è stata depositata con oltre 100 firme di promotori, il 27 luglio scorso; il 25 agosto la maggioranza dell’Ufficio di Presidenza decide di non decidere sull’ammissibilità, rimandando la decisione al Consiglio regionale, convocato per il 12 settembre; il 7 settembre il Comitato Promotore ha inviato la lettera all’Ufficio di Presidenza e al Presidente del Consiglio Regionale segnalando il contrasto della procedura in corso con quanto previsto dalla l. r. n. 34/1983. Non sono stati svolti gli indispensabili approfondimenti tecnici dall’Ufficio di Presidenza dello stesso Consiglio regionale, non attuando quanto previsto dalla legge: .

Per queste considerazioni, i promotori del Referendum chiedono al Consiglio Regionale di rimandare all’Ufficio di Presidenza la questione affinchè lo stesso esprima considerazioni giuridiche garantendo la legittimità, i diritti dei promotori e quello degli elettori di disporre di questo strumento di democrazia diretta.

