Quel libro ‘’Senza Respiro’’ sulla pandemia in Lombardia chiede Giustizia

Le denunce circostanziate di tanti famigliari che durante la pandemia da virus a corona hanno visto soffrire e morire i propri cari sotto una cappa di ipocrisie, reticenze, muri di gomma e pezze lacerate su quanto non hanno fatto i governi nazionale e della Lombardia, soprattutto nella Bergamasca, hanno finalmente una inchiesta giudiziaria da cui partire per chiedere trasparenza, verita e responsabilità. Si parte dal lavoro del procuratore della Repubblica Antonio Chiappani,che ha indicato buchi, superficialità nel valutare una situazione che avrebbe richiesto l’istituzione di una zona rossa per salvare centinaia di vite. E poi il mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale. Un lavoro di indagine corposo che ha tenuto conto anche di quanto raccolto da Vittorio Agnoletto ( MD) , ascoltato, in radio e poi nel libro ‘’ Senza Respiro. Un’inchiesta indipendente sulla pandemia Coronavirus, in Lombardia, Italia ed Europa’’. Lavoro consegnato alla Procura della Repubblica di Milano a novembre 2020. Medicina democratica (possibile) tra le parti civili di quanti chiedono giustizia su una vicenda, pur tra le difficoltà della fase pandemica, dalle tante pagine grigie e dagli annunci farlocchi (come sta accadendo) di procedere al rilancio della Sanità pubblica. E qui Agnoletto con la rete di Medicina Democratica diffusa nel BelPaese potrebbe scrivere un altro libro…



INCHIESTA COVID BERGAMO: ORA SI VADA SINO IN FONDO! COMUNICATO STAMPA

”Ora la società civile deve impedire che la politica si autoassolva e che tutto venga insabbiato”, Vittorio Agnoletto, Medicina Democratica e autore di “Senza Respiro. Un’inchiesta indipendente sulla pandemia Coronavirus, in Lombardia, Italia, Europa”, consegnato alla Procura della Repubblica di Milano novembre 2020

Milano, 2 marzo 2023. “ Le conclusioni dell’indagine sulla pandemia da parte della Procura di Bergamo sono un primo passo verso una giustizia che non si fa intimidire da un potere politico che, con le sue scelte, si è reso corresponsabile, insieme al virus, di alcune migliaia di morti altrimenti evitabili. Siamo fiduciosi negli sviluppi del procedimento giudiziario, con la definitiva individuazione delle responsabilità e delle conseguenti condanne”, ha dichiarato Vittorio Agnoletto, medico, attivista di Medicina Democratica e autore del volume “Senza Respiro. Un’inchiesta indipendente sulla pandemia Coronavirus, in Lombardia, Italia, Europa”.

Il libro fu consegnato alla Procura della Repubblica di Milano il 13 novembre 2020: pubblicato da Altreconomia in piena pandemia, con la prefazione di Luiz Inàcio Lula da Silva, presidente del Brasile, è frutto dell’inchiesta condotta da Vittorio Agnoletto, con la collaborazione di Cora Ranci e Alice Finardi , con la storica trasmissione 37e2 su Radio Popolare. Fu proprio dalle centinaia di testimonianze e denunce degli ascoltatori, raccolte nei mesi più drammatici della esplosione della pandemia nella Val Seriana e nel Bergamasco, che emersero indicazioni nette per la individuazione di precise responsabilità e gravi inadempienze a tutti i livelli, sanitari, istituzionali e politici. Di fatto il volume, con tre anni di anticipo, è non solo una durissima e circostanziata requisitoria sui responsabili della nefasta gestione della pandemia, ma contiene anche indicazioni per una gestione alternativa della sanità, nel rispetto del diritto alla salute di tutti e contro le privatizzazioni selvagge.



“Per mesi- ha aggiunto Agnoletto- dovemmo assistere ad un vergognoso scaricabarile: oggi abbiamo la conferma che sia il Governo che la Regione Lombardia avevano la possibilità d’istituire, ognuno di propria iniziativa, la zona rossa nella bergamasca, in base a quanto previsto del decreto del 23 febbraio 2020 e dall’ordinanza firmata nella medesima giornata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione, come ampiamente da me documentato nel libro. La mancata attivazione della zona rossa, e degli atti conseguenti ha regalato all’Europa il maggior focolaio continentale: infatti, se la Lombardia fosse stata una nazione indipendente sarebbe al sesto posto nel mondo come decessi da Covid in relazione alla popolazione: 455 ogni 100.000 abitanti. Una cifra spaventosa. Nella primavera del 2020 varie associazioni avevano raccolto oltre 100.000 firme per chiedere al Governo di Commissariare la sanità lombarda, nessuno ci rispose! La fila dei camion del 18 marzo 2020 è il simbolo del prevalere del profitto e degli interessi economici sulla salute collettiva. Come società civile, associazioni, comitati dei familiari, terremo alta l’attenzione per impedire che la politica si autoassolva e che, come spesso è accaduto in Italia, per altre e diverse stragi, tutto finisca nel nulla, nell’oblio del tempo”.Per info. Carmìna Conte, cell 393 1377616.