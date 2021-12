Sono due anni che oramai siamo alle prese con la pandemia da covid19. Ora i vaccini ci consentono di affrontarla in maggiore sicurezza, sebbene sembri essere lontana la soluzione con l’incedere delle varianti. A breve si annuncia anche l’arrivo di medicinali atti a curare l’infezione. Benissimo.

Eppure a distanza di così tanto tempo cresce la consapevolezza che non c’è nulla di miracoloso che possa difenderci del tutto, pur con tutto lo sforzo della scienza.

E allora forse è arrivato il tempo di riconsiderare da parte della Sanità pubblica un aspetto sottovalutato in genere ed anche nello specifico di questa pandemia. Ovvero quello di spingere a mantenere forte ed efficiente il nostro sistema immunitario, naturalmente preposto a difenderci da virus e batteri. E’ persino banale rilevare che questo o altri virus fanno più danni in organismi tenuti in minore efficienza. Stili di vita e alimentazione corretta sono la base primaria per evitare l’incedere delle comuni patologie, a cui andrebbe aggiunta una corretta integrazione, considerato che è praticamente impossibile assumere tutti i nutrienti utili all’organismo solo con il cibo.

In proposito, Nutrients – importante e autorevole rivista scientifica- ha qualche settimana fa ospitato una pubblicazione relativamente al legame tra livelli di Vitamina D3 e mortalità da Covid 19.

Il titolo dello studio è: “I rischi di mortalità Covid-19 sono inversamente con lo stato della vitamina D3, e un tasso di mortalità vicino a zero potrebbe essere ottenuto teoricamente a 50 ng / ml 25 (oh) D3: risultati di una revisione sistematica e meta-analisi“.

A seguire un riassunto dello studio tratto dal testo originale che potete trovare a questo link (https://www.mdpi.com/2072-6643/13/10/3596/htm) che ribadisce una utilità già paventata da più parti in questi due anni e sempre liquidata con colpevole sufficienza: :

“In questa pubblicazione, abbiamo utilizzato una meta-analisi di due serie indipendenti di dati. Un’analisi si basa sui livelli medi vitamina D3 a lungo termine documentati per 19 paesi. La seconda analisi si basa su 1601 pazienti ricoverati in ospedale, 784 che avevano i loro livelli di vitamina D misurati entro un giorno dopo l’ammissione, e 817 i cui livelli di vitamina D erano noti preinfezione.

Entrambi i set di dati mostrano una forte correlazione tra il tasso di mortalità causato da SARS-Cov-2 e il livello di sangue della vitamina D. A un livello di soglia di 30 ng / ml, la mortalità diminuisce considerevolmente.

Inoltre, la nostra analisi mostra che la correlazione per i set di dati combinati interseca l’asse a circa 50 ng / ml, il che suggerisce che questo livello di sangue di vitamina D3 può impedire qualsiasi mortalità in eccesso. Questi risultati sono supportati non solo da un grande studio di infezione, mostrando lo stesso ottimo ma anche dai livelli naturali osservati nelle persone tradizionali che vivono nella regione in cui l’umanità è nata da quella è stata in grado di combattere la maggior parte delle infezioni (non tutte) nella maggior parte (non tutti) individui.

La vaccinazione è e sarà un’importante chiave di volta nella nostra lotta contro SARS-Cov-2. Tuttavia, i dati correnti mostrano chiaramente che la vaccinazione da sola non può prevenire tutte le infezioni SARS-Cov-2 e la diffusione del virus. Questo scenario probabilmente diventerà molto peggio nel caso di nuove mutazioni dei virus che non sono molto suscettibili ai vaccini attuali o addirittura non sensibili a nessun vaccino.

Pertanto, sulla base dei nostri dati, gli autori raccomandano fermamente la combinazione della vaccinazione con il rafforzamento della routine del sistema immunitario dell’intera popolazione mediante la supplementazione della vitamina D3 per garantire costantemente i livelli sanguigni superiori a 50 ng / ml (125 Nmol / L).

Da un punto di vista medico, questo non solo salverà molte vite, ma aumenterà anche il successo della vaccinazione. Da un punto di vista sociale e politico, abbasserà la necessità di ulteriori restrizioni e blocchi di blocco del contatto. Da un punto di vista economico, risparmierà miliardi di dollari in tutto il mondo, poiché la vitamina D3 è poco costosa e insieme ai vaccini: offre una buona opportunità per ottenere la diffusione di SARS-COV-2 sotto controllo.

Sebbene esista un ampio sostegno basato sui dati per l’effetto protettivo della vitamina D contro le gravi infezioni SARS-COV-2, raccomandiamo vivamente di avviare studi osservazionali ben progettati come sperimentazioni convocate e / o in doppio cieco randomizzato (RCT) per convincere La comunità medica e le autorità sanitarie che sono necessarie test di vitamina D e integrazione per evitare infezioni innovative fatali e per essere preparate per nuove mutazioni pericolose“.