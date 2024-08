Psicoterapia? Se ne parla a Tricarico con Milena Mucci

L’argomento è di stretta attualità dopo lo ”stress”, sintetizziamo, e gli effetti negativi sulla popolazione procurati dalle condizioni di confinamento domiciliare (usiamo i termini in italiano, che sono chiari ed efficaci) dalla pandemia da coronavirus covid 19. Si curi il corpo ma anche gli aspetti e i disagi della personalità, dei comportamenti, della mente che hanno subito, anche per altre situazioni, condizionamenti e sofferenze. L’appuntamento di mercoledì 7 agosto a Tricarico, alle 18.30 nel cortile San Francesco, organizzato dal circolo culturale Antonio Infantino approfondisce quelle problematiche con Milena Mucci, una giovane, preparata e sensibile psicoterapeuta che in più occasioni ha analizzato situazioni, avanzato proposte. La terapia ha bisogno di tutte le componenti, partendo dalla persona, dai famigliari e da quello che dovrebbero fare gli Enti locali, alle prese spesso con gravi carenze di risorse finanziarie, professionali e di programmi.E la Basilicata con tanti centri,che vivono il dramma continuo dello spopolamento e del disagio sociale,continua a interrogarsi sul che fare?