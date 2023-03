Protocolli ,paradossi e buon senso. Senza Dpi si può sospendere l’Adi?

A chiederselo, in sintesi,un familiare e allo stesso tempo amministratore di sostegno di una donna anziana di Matera, costretta a letto e fruitrice di assistenza domiciliare integrata da parte dell’Azienda sanitaria di Matera. La signora, infatti, necessita di assistenza infermieristica continua con la somministrazione giornaliera di due flaconi di soluzione fisiologica, cambio del catetere ogni 15 giorni e somministrazione una volta alla settimana di Anaresp , un farmaco per l’insufficienza renale. Tutto bene finche l’assistita non è risultata positiva ma asintomatica al covid, dopo l’esito del tampone comunicato in settimana dal medico di famiglia. Situazione che ha determinato la cessazione immediata delle prestazioni. Una decisione che è stata giudicata ”sconcertante” dal familiare che ha chiesto spiegazioni al personale dell’Adi che, a sua volta, ha motivato la decisione con una situazione legata ai “dispositivi di protezione”. Nel merito riguarda la copertura dei costi aggiuntivi per i dispositivi, come da protocolli anticovid, nel contratto di servizio con la società, che si occupa di assistenza domiciliare. Per farla breve la stessa non può essere obbligata a fornire le prestazioni. E allora, il paziente, e i famigliari che fanno? Si arrangiano? Non è una bella situazione. Anzi. I familiari dell’anziana donna, che non possono tollerare che l’assistenza venga meno, si sono rivolti al medico di famiglia che ha provveduto agli adempimenti periodici. La cosa non è finita lì e con una nota inviata alla Asm, con posta certificata, hanno chiesto chiarimenti e la riattivazione delle prestazioni infermieristiche domiciliari. La signora è asintomatica e i familiari auspicano che la cosa possa essere risolta, riservandosi di informare della questione il giudice tutelare presso il Tribunale di Matera.