Protesta Fials il 5 maggio a Potenza per la carenza di Operatori socio sanitari

Se la Regione procedesse allo scorrimento delle graduatorie (con la necessaria copertura finanziaria) le carenze di figure professionali tecniche che operano nel settore sanitario e sociale, assistendo persone in condizioni di fragilità, anziani o disabili e altre mansioni progetto come il Pnrr salute non rischierebbero di restare al palo. Ed è quanto solleciterà il segretario regionale della Fials, Giovanni Sciannarella, che ha annunciato per il 5 maggio una manifestazione di protesta davanti al Palazzo della Regione Basilicata. Una richiesta a mettere mano al concorso unico regionale per coprire le carenze dei presidi ospedalieri regionali. Dopo l’approvazione del bilancio dovrebbe essere possibile…



Comunicato stampa

CARENZA OSS E RISCHIO PNRR: FIALS IN SIT-IN IL 5 MAGGI0

Il Segretario FIALS Basilicata Giovanni Sciannarella annuncia lo svolgimento di un sit-in che si terrà martedì 5 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso l’Assessorato alle Politiche della Persona e Sanità della Regione Basilicata, in via Verrastro a Potenza.

L’iniziativa nasce dalla forte preoccupazione per la persistente carenza di Operatori Socio Sanitari (OSS) all’interno dei presidi ospedalieri lucani e dalla mancata valorizzazione degli idonei presenti nella graduatoria del concorso unico regionale.

Nonostante le ripetute richieste di confronto avanzate dalla FIALS Basilicata, ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte delle istituzioni competenti. Una situazione che alimenta il disagio di centinaia di lavoratori e incide direttamente sulla qualità dell’assistenza sanitaria erogata ai cittadini

Oltre alla grave carenza nei presidi ospedalieri, si evidenzia come la mancanza di personale OSS rappresenti un ostacolo concreto anche per l’attivazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, strutture fondamentali previste nell’ambito del PNRR. Senza un immediato rafforzamento degli organici, si rischia seriamente di non riuscire ad attivare tali servizi nei tempi previsti, con la conseguente perdita di importanti finanziamenti destinati al potenziamento della sanità territoriale.

Con il sit-in, la Fials Basilicata intende ribadire con forza la necessità di procedere allo scorrimento immediato della graduatoria vigente anche attraverso la modifica dei piani assunzionali, quale risposta concreta e tempestiva alla carenza di personale sanitario.

La Fials Basilicata prende inoltre le distanze dal recente comunicato stampa diffuso da Filcom, precisando che, all’interno della Confederazione CONFSAL , la federazione rappresentativa del comparto sanità è esclusivamente la Fials, “non accettiamo ingerenze”.

“La sanità lucana non può più attendere – dichiara il Segretario Regionale Fials Basilicata, Giovanni Sciannarella –. È necessario dare risposte immediate agli operatori e garantire servizi adeguati ai cittadini. Continueremo a sostenere questa battaglia con determinazione e responsabilità”.

La Fials Basilicata conferma la propria disponibilità al dialogo istituzionale, auspicando un confronto serio e costruttivo volto a individuare soluzioni rapide ed efficaci.