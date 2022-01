Confermato lo screening (in italiano selezione) per i piccoli studenti che frequentano scuole di infanzia, elementari e medie di Matera, con l’attivazione di quello screening necessario per rassicurare tutti: dalle famiglie a docenti e presidi, che avevano sollecitato certezze sull’argomento. La nota del sindaco, Domenico Bennardi, che segue a ordinanze regionali, consente ai presidi e ai direttori didattici di organizzare al meglio le procedure. Il Comune si è accollato le spese per il personale aggiuntivo, di test specifici per alcune categorie e attivato tutte le misure per la buona riuscita dello screening. Per il personale delle medie superiori ricordiamo che è attivo il centro vaccinale della sala Pier Paolo Pasolini di via Sallustio. Il primo cittadino ha auspicato che ci sia la massima partecipazione, per una ripresa in piena sicurezza dell’anno scolastico. A scuola, naturalmente. La didattica a distanza ( Dad) ha procurato solo disaggi e palesi disfunzioni didattiche e di apprendimento. Per i fautori della dimensione 2.0, virtuale, social e via devastando, e deludendo, aggiungiamo, un motivo in più per ripiegarsi sulle esigenze del reale.



Confermata la campagna screening per le scuole infanzia, elementari e medie.

L’amministrazione Comunale di Matera conferma la campagna screening rivolta agli studenti, insegnanti e personale scolastico delle scuole dell’infanzia, elementari e medie per poter affrontare la ripresa dell’attività scolastica con maggiore sicurezza.

A seguito dell’ordinanza regionale n° 1 del 5 gennaio 2022 su emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comune di Matera avvierà un’attività di screening prevista nelle giornate 7, 8 e 9 gennaio riservata esclusivamente all’utenza scolastica, alunni e personale scolastico, degli Istituti comprensivi in città e delle scuole paritarie di competenza comunale, infanzia, elementari e medie.

L’amministrazione comunale, l’ufficio Scuola in collaborazione con gli Istituti Scolastici, i volontari della protezione civile, personale medico-sanitario volontario e professionale, saranno tutti impegnati per un’attività di screening prima della ripresa delle attività scolastiche. Verranno somministrati tamponi rapidi forniti dalla Regione Basilicata.

Saranno gli Istituti stessi, attraverso circolari interne a fornire tutti i dettagli su luoghi e orari per i propri studenti e il proprio personale.

L’amministrazione ha direttamente sostenuto le spese per il personale infermieristico aggiuntivo, per il materiale sanitario e ha previsto l’acquisto di alcune centinaia di Test rapidi salivari “Lollipop” Sars-CoV-2, più facili e comodi da somministrare e rivolti a bambini con alcune patologie particolari o disabilità.

L’auspicio dell’amministrazione – sostiene il Sindaco Bennardi – è che ci sia una grande partecipazione per una ripresa in sicurezza delle attività scolastiche in presenza, ricordando in ogni caso che il miglior modo per affrontare la pandemia e limitare i contagi, rimane la campagna vaccinale, con l’HUB comunale attivo in Via Sallustio appositamente per gli studenti la domenica e per il personale scolastico tutti i giorni feriali.