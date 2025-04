ProCrea in Tour fa tappa a Matera con Anvamed

“Ci sono sogni che chiedono tempo, coraggio e la guida giusta per diventare realtà.

Per tutte le coppie che inseguono il desiderio di una nuova vita, ProCrea in Tour arriva a Matera: un pomeriggio dedicato all’ascolto, all’informazione e alla speranza, in collaborazione con il centro medico polispecialistico Anvamed.” E’ quanto si preannuncia con una nota in cui si specifica che “Sabato 17 maggio 2025, dalle 14,30 alle 19,30, l’UnaHotels MH Matera ospiterà ginecologi, andrologi, psicologi e specialisti della medicina della riproduzione, pronti a incontrare le coppie che desiderano comprendere meglio il percorso della fertilità e della procreazione medicalmente assistita (PMA).

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: è necessario iscriversi in anticipo.

Il pomeriggio si aprirà con una conferenza pensata per raccontare la fertilità a 360 gradi, affrontando i diversi aspetti – medici, emotivi e pratici – che accompagnano il cammino verso una nuova vita.

Interverranno:

Andrea Barlocco, direttore generale di Next Fertility ProCrea, per dare il benvenuto e presentare la nuova collaborazione con Anvamed;

Marina Bellavia, direttore sanitario di Next Fertility ProCrea e ginecologa specialista in medicina della riproduzione, con una panoramica sulle cause e soluzioni dell’infertilità;

Giovanni M. Colpi, direttore scientifico e andrologo di Next Fertility ProCrea, che parlerà dei casi maschili complessi;

Chaimae Zehhaf, ostetrica e responsabile team aiuto medico e sala operatoria, sull’accompagnamento emotivo e pratico durante il percorso;

Emanuela Di Brizio, avvocato, socia amministratrice del centro Anvamed;

Maristella Panetta, ginecologa e androloga presso Anvamed, esperta in fisiopatologia della riproduzione;

Caterina F. Armandi, psicologa clinica e psicoterapeuta del centro Anvamed.

Dopo la conferenza e il coffee-break, spazio agli incontri individuali, sempre gratuiti: dalle 16,00 alle 19,30, ogni coppia potrà confrontarsi privatamente con gli specialisti, per porre domande, raccontare la propria storia e ricevere indicazioni personalizzate (incontri su prenotazione, durata 20 minuti). Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria

Info e registrazioni: info@procrea.ch | +41 91 924 55 55 (Svizzera) | +39 02 6006 3041 (Italia).”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.