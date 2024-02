Privacy e fascicolo sanitario. Tutto a posto dopo attacco hacker?

La domanda è legittima, dopo il silenzio o quasi, seguito alla conclusione del lavoro del pool di cibersicurezza presso la Asm https://giornalemio.it/cronaca/gli-esperti-della-cybersicurezza-hanno-finito-ma-alla-asm-tutto-a-posto/ che è risultato l’anello debole del sistema informatico sanitario regionale della Basilicata. Ad oggi, ed è passata una settimana. dalla conclusione di quell’intervento nessuna comunicazione ai cittadini sugli eventuali danni procurati da quella ”incursione” e, in particolare, sui dati sensibili dei fruitori dei servizi socio sanitari. E allora, altro contesto, ma sempre di dati sensibili si tratta, al comunicato stampa regionale sull’ aggiornamento dell’informativa sulla Privacy per il fascicolo sanitario, deve seguire – come è giusto che sia- che nessun dato sensibile è stato intaccato. Se tutto è normale, ma con dati alla mano, perchè non dirlo?



IL COMUNICATO DELLA REGIONE BASILICATA

Aggiornamento dell’Informativa sulla Privacy per il Fascicolo Sanitario

In ottemperanza al recente decreto ministeriale del 7 settembre 2023, visto il parere favorevole del Garante per la Protezione di Dati Personali, la Regione Basilicata ha annunciato oggi l’aggiornamento dell’informativa sulla privacy relativa al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Questa importante revisione mira a rafforzare ulteriormente la tutela della privacy e la sicurezza dei dati sanitari degli utenti, in linea con i più alti standard previsti dalla normativa vigente.

L’aggiornamento dell’informativa riflette l’impegno dell’ente verso la protezione dei dati personali e sanitari dei cittadini, introducendo maggiori dettagli sulle modalità di trattamento dei dati e sulle misure adottate per garantirne la sicurezza.

Gli utenti del Fascicolo Sanitario Elettronico sono invitati a consultare la nuova informativa per essere pienamente informati su come i loro dati vengono gestiti e sulle modalità con cui possono esercitare i loro diritti in materia di protezione dei dati personali.

La Regione Basilicata si impegna a mantenere un canale di comunicazione aperto con gli utenti per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimenti riguardanti la nuova informativa o il trattamento dei dati personali e sanitari.

Per maggiori informazioni, gli utenti possono visitare il sito ufficiale https://www.salute.basilicata.it/servizi-agli-assistiti/fascicolo-sanitario-elettronico/ o contattare l’Ufficio URP della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, via Vincenzo Verrastro, 9 – 85100 Potenza (Pz) telefono 0971.668885 – 0971.668850, email: urpsanita@regione.basilicata.it