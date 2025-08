Primo caso infezione da virus del Nilo. Asm approfondisce. Paziente ricoverato ad Altamura (Bari)

Le precauzioni non sono mai troppe e l’Azienda sanitaria di Matera ha avviato subito gli accertamenti del caso su un caso di infezione da virus di West Nile , che ha colpito una persona residente in una zona rurale di Pisticci ( Matera) ma che si trova ricoverato ad Altamura ( Bari) presso l’ospedale ‘’ Fabio Perinei’’ . Si tratta del primo caso in assoluto in Basilicata. Finora casi, anche mortali, si erano verificati in prevalenza nel Lazio. La Asm, come riporta il comunicato, continua a seguire l’evoluzione del caso e assicura che’’ la situazione è al momento sotto controllo e che in caso di comparsa di sintomi occorre rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta’’



IL COMUNICATO STAMPA

Nel Materano il primo caso di infezione da Virus West Nile in Basilicata

L’azienda Sanitaria Locale di Matera segnala il primo caso di infezione umana da Virus West Nile in Basilicata che ha interessato un sessantenne abitante in una zona rurale del comune di Pisticci. Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASM di concerto con il Dipartimento di Prevenzione della Regione Basilicata ha attivato, nell’immediatezza, le misure previste dai protocolli sanitari nazionali per il controllo dell’Arbovirosi e sta approfondendo le indagini per accertare il livello di circolazione del virus. L’uomo è attualmente ricoverato all’ospedale “Perinei” di Altamura. Già da diverse settimane l’ASM ha rafforzato l’attività di sorveglianza integrata veterinaria e la sorveglianza entomologica, con l’aumento del numero di controlli per assicurare un monitoraggio più puntuale sui vettori presenti nel territorio e un precoce accertamento dell’eventuale circolazione virale. L’ASM ricorda che il virus può essere trasmesso esclusivamente da zanzare comuni infette, verso le quali sono efficaci i comuni repellenti; è escluso il contagio tra esseri umani. Nell’80 per cento dei casi il paziente è asintomatico, nelle altre situazioni può provocare sintomi neurologici come febbre alta, mal di testa, debolezza muscolare. L’ASM assicura che la situazione è al momento sotto controllo e che in caso di comparsa di sintomi occorre rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

Matera 6 agosto 2025

Dott. Giovanni Martemucci

Portavoce Azienda Sanitaria Locale Matera