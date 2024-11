Prevenzione salute donne. A Matera esami gratuiti con Fondazione Divella

A ricordarlo e a offrirli la Fondazione ” Francesca Divella” in collaborazione con il Comune di Matera e l’associazione “Una stanza per un sorriso – Sostiene i pazienti oncologici” per la ” Giornata della prevenzione senologica e ginecologica. L’appuntamenti è per sabato 30 in piazza San Francesco d’Assisi dove sosterà un automezzo, dotato di attrezzature e personale specializzato per effettuare gli esami,

COMUNICATO STAMPA

Giornata della Prevenzione Senologica e Ginecologica: Un Impegno per la Salute delle Donne

Matera, 20 Novembre 2024 – La Fondazione Francesca Divella, in collaborazione con il Comune di Matera e l’associazione “Una stanza per un sorriso – Sostiene i pazienti oncologici”, è lieta di annunciare la “Giornata della prevenzione senologica e ginecologica”, un evento dedicato alla salute e al benessere delle donne.

L’iniziativa si terrà il 30 Novembre 2024, dalle ore 9:00 alle 19:00, in Piazza San Francesco a Matera. Durante questa giornata, saranno offerti servizi di mammografia e visite ginecologiche gratuite, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie senologiche e ginecologiche.

Servizi Offerti:

Mammografia: Rivolta a donne di età compresa tra i 40 e i 49 anni e over 70.

Ginecologia: Rivolta a donne dai 24 anni in su.

Prenotazioni:

Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate chiamando il numero 3457027157, dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 20:00.

Importanza della Prevenzione:

La prevenzione è fondamentale per la salute delle donne. La diagnosi precoce di patologie senologiche e ginecologiche può fare la differenza, migliorando significativamente le possibilità di cura e guarigione. La Fondazione Francesca Divella e i suoi partner sono impegnati a garantire che tutte le donne abbiano accesso a servizi di prevenzione di qualità.