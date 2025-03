Prevenzione cardio vascolare a La Martella…ci mettono il cuore anche i Bersaglieri

Informarsi per prevenire e darsi una controllata periodicamente significa tenere il corpo e la mente a regime e se, il cuore, motore di una macchina che va tenuta a regime, mostra segnali di scompenso e allora c’è da stare in guardia. E allora iniziative come quella di sabato 8 marzo, giornata della Donna, e di domenica 9 marzo con lo screeing di prevenzione cardio vascolare per la popolazione di borgo La Martella ( Matera) sono di quelle da sostenere e incentivare. L’evento, riporta la locandina, è patrocinato dal parroco don Gianpaolo Grieco della parrocchia di San Vincenzo de Paolo, dall’associazione Bersaglieri di Matera sezione colonello Mauro Binetti e dai Cavalieri dell’Ordine di Malta di Matera. Interverrà il dottor Salvatore Cavallo, medico di medicina generale, specializzato in genetica medica che terrà una relazione sulla prevenzione cardio-vascolare. Domenica 9 marzo alle 9.30, presso la parrocchia di San Vincenzo de Paolo sarà effettuato uno screening ( esami di valutazione di eventuali fattori di rischio) cardiovascolare sulla popolazione cardio vascolare del borgo. Tutti i residenti di La Martella, naturalmente, sono invitati a partecipare. E al cuore non si comanda…Aiutiamolo con corretti stili di vita, buona alimentazione e movimento. E questo vale per piccoli e adulti.