Presidente. Diritto alla cura ‘garantito’ anche a Matera. E’ questa la priorità!

A chiederlo è il cittadino materano Antonio Nacci, la cui storia contro la burocrazia sanitaria è arcinota, che ha scritto una corposa lettera al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, al Ministro della Salute, al Sindaco del Comune Capoluogo della Provincia di Matera, al Presidente della Provincia di Matera,e per il suo tramite a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia, al Commissario Straordinario, dell’ Azienda Sanitaria Locale di Matera e Agli Organi di Stampa, per chiedere- citando quanto gli è accaduto- il pieno rispetto dell’articolo 32 della Costituzione che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”. Questo sulla carta, ma nei fatti, la situazione è insostenibile. E anche la richiesta di un esame coronarico, come descritto nella lettera, diventa un diritto negato come una Tac, che ha dovuto fare i conti con i paradossi della burocrazia. Nacci non ci sta. E’ spazientito, come tanti, e annuncia che chiederà- rispetto al passato- il rimborso delle spese sostenute. E ora che, a due mesi a passa dalle elezioni, la giunta guidata dal presidente Vito Bardi è nel pieno della operatività con la nomina ad assessore alla Sanità di Cosimo Latronico, ci si attende in questo delicato settore – che deve occuparsi della salute e della vita delle persone- una svolta e chiarezza nel tagliare rami che hanno dimostrato di essere improduttivi e di alimentare il deficit. Un settore caratterizzato da una forte migrazione sanitaria, alimentata da un accentramento di funzioni gestionali che hanno depotenziato gradualmente negli anni gli ospedali di Matera e Policoro, negando di fatto la possibilità di rivolgersi altrove (nel caso degli utenti del Materano, presso i nosocomi pugliesi – che hanno superato il tetto di spesa- come è naturale e conveniente che sia). E le vicissitudini di Antonio Nacci, meritano riflessione e attenzione.



“Ma veniamo ai fatti- ricorda Nacci. Richiedevo al CUP presso l’ospedale di Matera di prenotare una TAC delle Coronarie ma per tutta risposta mi veniva detto che presso l’ospedale di Matera non effettuavano quell’ esame e che nella loro agenda non c’era la possibilità di prenotare da qualche altra parte per cui mi invitavano a chiedere alle strutture private convenzionate se effettuavano quell’ esame.

Bene, anzi male, mi premunivo di santa pazienza e contattavo il numero verde regionale del centro unico di prenotazione;l’operatrice mi comunicava che la TAC delle coronarie era possibile effettuarla “solo” presso l’AOR San Carlo di Potenza ma che lei non poteva eseguire la prenotazione perché la prassi era che il mio medico curante doveva andare nel sito internet dell’AOR da dove scaricare un modulo da compilare e rimandare ad un fax di cui però lei non sapeva il numero.



Bene, anzi peggio di prima, ovviamente andavo sul sito internet dell’AOR ma non trovavo niente, quindi chiamavo direttamente al numero di telefono della radiologia, dall’altro capo del telefono l’interlocutore ( molto cortese) mi faceva presente che non era più in uso il metodo di prenotazione attraverso l’invio del modello a cura del medico curante ma che per effettuare l’esame diagnostico occorreva fare prima una visita cardiologica solo e soltanto presso un qualsiasi centro del distretto sanitario di Potenza, e “SOLO NEL DISTRETTO DI POTENZA”.

Questa mia missiva non è neanche la prima visto che già l’anno scorso ho inviato diverse PEC per denunciare un’altra situazione relativa alla fruizione di un esame, ecco il link dove può rileggere il resoconto di tutta la vicenda: https://giornalemio.it/salute-e-benessere/la-vicenda-sanitaria-di-antonioparadossale-risposta-dalla-regione/.’’

Considerazioni e richieste d’obbligo ‘’ Le pare normale tutto questo ? – conclude Nacci, rivolgendosi con un ‘caro’’ al Presidente della Regione e al Commissario della Asm, al Ministro della Salute, ai sindaci. Perché ogni amministratore e rappresentante istituzionale deve prendersi le proprie responsabilità.



Al Ministro voglio solo ricordare quando già comunicato con pec che per comodità può rileggere al seguente link, https://giornalemio.it/cronaca/ministro-ma-perche-non-e-venuto-al-madonna-delle-grazie/’’





Infine una provocazione rivolta ai sindaci che “rappresentano” i cittadini. “ Rimettete il vostro mandato riconsegnando nelle mani del Prefetto la fascia tricolore- chiede Nacci- perché diversamente le prese di posizione di circostanza sono una beffa verso i cittadini e vi rendono “colpevoli” di questa immorale situazione . E infine l’annuncio che chiederà un rimborso per quanto subito. “Questa mia disavventura, come quella già subita lo scorso anno- conclude Nacci, rivolgendosi al Presidente – rappresenta la quotidiana difficoltà che i Lucani incontrano nel mondo del servizio sanitario pubblico regionale dove Le lascio immaginare a cosa vanno incontro i nostri anziani soprattutto in quei casi dove non ci sono parenti ad assisterli. Questa volta però non aspetterò i tempi lunghi che ho dovuto aspettare la scorsa volta, perché con la presente le preannuncio che richiederò il rimborso all’ASM di Matera dei costi che dovrò sostenere per eseguire l’esame prescritto.’’