Se siete tornati dalle vacanze di ferragosto, e non avete fatto in tempo per prenotare la vaccinazione anticovid, il comune di Grassano concede una ulteriore possibilità fino al 24 agosto. Numeri e recapiti, come riporta la nota diffusa dal sindaco Filippo Luberto e dall’assessore alla sanità Maria Teresa Sileo, sono gli stessi per raggiungere l’hub vaccinale, e fruire delle prestazioni garantite dallo staff medico della Marina Militare/Ministero della Difesa esercito italiano. Passaparola



LA NOTA DELL’ Amministrazione Comunale di Grassano

AVVISO ALLA CITTADINANZA – CAMPAGNA DI VACCINAZIONE COVID19 —Proroga Prenotazioni—

La Marina Militare Italiana/Ministero della Difesa Esercito Italiano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Grassano comunica alla cittadinanza la possibilità di prenotare il vaccino per le persone fragili da ricevere a domicilio.

“Un vero e proprio hub vaccinale mobile militare -ci comunicano i referenti della Ministero della Difesa – in grado di operare con la massima rapidità e flessibilità e di eseguire le vaccinazioni a domicilio, a favore di cittadini con difficoltà motorie o allettati.”

Per maggiori informazioni e per prenotare la propria dose è necessario procedere così:

– inviare una mail all’indirizzo sindaco@comune.grassano.mt.it;

– chiamare al numero 3667528171 tel. sindaco.

Proroga Termini di PRENOTAZIONI 24 AGOSTO 2021, per prenotare e segnalare il proprio nominativo.

Grazie per la condivisione.

Il sindaco Filippo Luberto.

L’assessore alla sanità Maria Teresa Sileo.