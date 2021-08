L’ Amministrazione Comunale di Grassano, guidata da Filippo Luberto, non è in ferie- ci mancherebbe- e si preoccupa per la salute dei cittadini di tutte le età, che non ha ancora avviato la vaccinazione anticovid. L’avviso che pubblichiamo, diffuso sulla pagina social del Comune, è un invito a farlo quanto prima. Tanto più che a Grassano opererà medici e assistenti della Marina militare italiana, Ministero della Difesa Esercito Italiano. Possibili anche vaccinazioni a domicilio. Basta prenotarsi. Ci sono un numero telefonico, quello del primo cittadino, e un indirizzo telefonico. Un po’ di attenzione, dicono il sindaco Luberto e l’assessore alla Sanità Maria Teresa Sileo, e si prenota la dose di vaccino. C’è tempo fino al 14 agosto per farlo.

AVVISO ALLA CITTADINANZA – CAMPAGNA DI VACCINAZIONE COVID19

La Marina Militare Italiana/Ministero della Difesa Esercito Italiano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Grassano comunica alla cittadinanza la possibilità di prenotare il vaccino per le persone fragili da ricevere a domicilio.

“Un vero e proprio hub vaccinale mobile militare -ci comunicano i referenti della Marina Militare- in grado di operare con la massima rapidità e flessibilità e di eseguire le vaccinazioni a domicilio, a favore di cittadini con difficoltà motorie o allettati.”

Per maggiori informazioni e per prenotare la propria dose è necessario procedere così:

– inviare una mail all’indirizzo sindaco@comune.grassano.mt.it;

– chiamare al numero 3667528171 tel. sindaco.

Si ha tempo fino a sabato 14 AGOSTO 2021 per prenotare e segnalare il proprio nominativo.

Grazie per la condivisione.

Il sindaco Filippo Luberto.

L’assessore alla sanità Maria Teresa Sileo.