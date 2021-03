Con un ritmo di almeno 400 dosi di vaccino anticovid 19 al giorno il personale docente e di assistenza tecnica e amministrativa (ATA) delle scuole medie superiori di Matera può guardare con maggiore fiducia alla ripresa dell’attività didattica in classe, in attesa che Ordinanze di prassi e di opportunità, almeno per una settimana tengano congelata la alienante per loro, studenti e famiglie, didattica da casa o a distanza. Merito del nuovo Punto vaccinale di via Sallustio, allestito nell’aula consiliare ‘Pier Paolo Pasolini”.



Il servizio, frutto di una intesa tra Comune, Asm e Regione, potrà andare avanti almeno per un paio di settimane così da assicurare le vaccinazioni anche per i colleghi delle scuole superiori della Provincia, in attesa che si attivino uno o più punti vaccinali sul territorio. Naturalmente ”niente sprechi e mancati utilizzi” , come ha ribadito il commissario per l’emergenza anticovid generale Francesco Paolo Figliuolo a ” Che tempo che fa”, non appena arriveranno i quantitativi giusti della ”polvere da sparare” e cioè i vaccini, sarà possibile vaccinare gradualmente tutti. E questo a partire da aprile. Che siamo 50 o 30 milioni di dosi non lo sappiamo, ma speriamo che in Basilicata non si facciano – come abbiamo visto finora- le spartizioni tra figli e figliastri con Potenza e il San Carlo nelle priorità e gli altri con le briciole, a Matera, Policoro, e in altri centri del Potentino. Situazioni paradossale come è accaduto per la vicenda della partita sequestrata del vaccino Astrazeneca. A Matera avevamo utilizzato tutta la partita, senza effetti collaterali per i vaccinati, a Potenza non è stata inutilizzata e messa da parte in frigo, per motivi di opportunità. Una delle tante pagine grigie della gestione covid in Basilicata.Ma conta andare avanti, sperando che la svolta a livello centrale abbia effetti positivi anche da noi.





E il nuovo punto vaccinale allestito nella “Sala Pasolini” di via Sallustio, presso il centro commerciale “Il Circo” è una realtà con il sindaco, Domenico Bennardi e l’assessore alla Sicurezza, Raffaele Tantone a fare gli onori di casa. Assente per impegni l’assessore regionale alla Salute Rocco Leone. Asm e Ufficio scolastico regionale provvedono a definire il calendario vaccinale per i giorni successivi.



Il luogo, dotato di parcheggi, struttura e organizzazione ne fanno un ‘Punto’ da utilizzare in futuro. Al lavoro medici volontari, a riposo, infermieri, che hanno eseguito con puntualità anamnesi di rito e vaccinazioni, con tante commenti positivi da parte di insegnanti e personale per il non aver sentito…nemmeno la puntura dell’ago.



Dosi di Astrazaneca somministrate e un arrivederci alla dose di richiamo. il filtro dell’accoglienza ha coinvolto personale delle associazione di volontariato , gli addetti di Asm e società privata per l’apporto degli aspetti amministrativi. Ha colpito la sigla ”Pos” agli sportelli con un improbabile paragone con la lotteria degli scontrini…Altra storia. Qui si parla di vaccini, con l’auspicio che ne arrivino a sufficienza per difendere salute ed economia del BelPaese.