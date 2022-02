Pasquale Tucciariello e tanti altri concittadini che devono servirsi del Poliambulatorio, per questa o quella prestazione, ne hanno fatta una questione di principio. Lì non c’è,non è mai arrivato il Pos, quel dispositivo per il pagamento con moneta elettronica tanto sollecitato e incentivato dalla Pubblica Amministrazione . E con un incremento “interessato” durante la pandemia da virus a corona che ha aumentato il fatturato del commercio elettronico. Eppure siamo nel 2022 e le nostre orecchie rimbombano dei termini franceschiniani su “bellezza e digitalizzazione’’, di banda larga, 5G, trasparenza dei pagamenti per combattere la illegalità oltre che delle opportunità per ridurre il divario tra Nord e Sud con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) “panacea’’ per una rivoluzione, che non vediamo dietro l’angolo. Nonostante tutto quel piccolo ma utile dispositivo non arriva, nonostante i cambi di amministratori regionali e dell’azienda sanitaria locale. Che aleggi ancora un imperituro e superato “Non Possumus’’nelle mancate scelte di quanti dovrebbero mettersi al passo con i tempi e facilitare il rapporto con i cittadini contribuenti? Siamo come san Tommaso…



LA DENUNCIA DI PASQUALE TUCCIARIELLO

Il Pos (Point of sale), Punto di vendita, è obbligatorio per disposizioni governative. Ogni esercente, ogni attività pubblica e privata debbono esserne provviste al fine di eliminare il male tutto italiano di evasione fiscale. Il Pos è introdotto dal 2014, ma dal primo gennaio 2022 sono state specificate anche le sanzioni. Il governo nazionale impone ai privati l’obbligo di rendere disponibile il dispositivo elettronico per i pagamenti con la scheda. Sembra però che tali obblighi non scattino per gli enti pubblici che invece dovrebbero essere i primi da darne ampi esempi, cioè presentarsi al pubblico come modelli di virtù civili. Lo sportello Poliambulatorio di Rionero ne è sprovvisto da sempre, non è mai stato dotato del dispositivo che chiamiamo correntemente Pos e dunque non può ricevere pagamenti con scheda personale. Bisogna munirsi di contanti sempre a portata di mano, altrimenti la visita medica prenotata da mesi e mesi slitta di altri mesi e mesi. Senza soldi contanti non si riceve visita specialistica da molto tempo prenotata dunque. Gli assessori regionali degli ultimi otto anni non hanno fatto ciò che avrebbero dovuto fare, né tantomeno lo hanno fatto i direttori generali dell’Azienda sanitaria provinciale di ieri e di oggi, né i responsabili del Poliambulatorio, gli uni e gli altri lautamente pagati dai contribuenti lucani. Inadempienti ieri, inadempienti oggi. Quanti disturbi hanno finora provocato al cittadino quei pubblici poteri? Il contante viene perseguitato, e con esso chi ne fa uso. E chi finora non ha fatto il proprio dovere, accertato? Solo sanzioni politiche. Sanzioniamoli pure. Ma da queste piccole povere cose riusciamo a capire tante altre piccole povere cose. Noi sappiamo che sono le microstorie a sorreggere la grande storia, perché sono proprio le microstorie a raccontarla.

