Pinto (Ansb): basta disastri sanitari. Nuovo modello per la Basilicata

Il malato al centro della Sanità pubblica, come ricordava Gino Strada, che ha mostrato sul campo in Italia e sopratutto all’estero come il diritto alla cura, non conosce discriminazioni, privilegi, opportunismi, condizioni o strabismi da familismo amorale pur di tenere in piedi o favorire clientele, mediocri che in Basilicata hanno portato ‘ospedali e medicina del territorio alla canna del gas”. Andavano chieste le dimissioni dei responsabili di tanto sfascio, come osserva Leonardo Pinto , per l’ Associazione Nuova Sanità e Benessere (Ansb) nella nota che segue. ”La pacchia è finita”. Serve un nuovo modello di Sanità, ma non prima di un pubblico ”mea culpa” e di un progetto concreto, portato avanti da gente credibile. Domani in Municipio a Matera l’ ennesima conferenza dei sindaci con i rappresentanti della sanità territoriale. Copione già visto con tanti ”faremo e diremo”, mentre il malcontento e l’emigrazione sanitaria continuano.



IL DISASTRO DELLA SANITA’ PUBBLICA LUCANA VA FERMATO

Gli organizzatori delle manifestazioni di ieri sulla sanità hanno concluso, incredibile ma vero, invocando un patto “un patto sulla salute” anziché chiedere ragionevolmente e doverosamente la sostituzione dell’attuale governance della sanità pubblica lucana.

La manifestazione organizzata da “La Scaletta”, rivelatasi mera accademia oltre che “pronto soccorso” alla gestione dell’ASM di Matera e alla maggioranza del governo regionale, ha completamente ignorato il fallimento dell’attuale sistema aziendalistico della sanità pubblica.

Si fa veramente fatica a capire come si possa trasformare un diritto-dovere di rango costituzionale (art.32 Cost. tutela della salute quale diritto fondamentale) in un preteso “patto sulla salute”.

Deve essere chiaro che, per una buona sanità pubblica, non occorrono patti, ma azioni della P.A., quindi delle strutture sanitarie ed ospedaliere pubbliche (nelle quali credo personalmente e fermamente), sottratte a logiche politiche e interessi individuali e di gruppi.

Insomma, è necessario che si capisca finalmente che le strutture sanitarie ed ospedaliere pubbliche lucane devono essere al servizio dei malati e non degli addetti ai lavori e tanto meno di politici incapaci e infedeli che abitualmente violano l’art.54 Cost..

E’ proprio il caso di dire che la pacchia deve finire.

L’ANSB continuerà a battersi per un nuovo modello di sanità pubblica che veda al centro solo ed esclusivamente il malato.

“Ne usciremo, ma a un prezzo alto e imparando una lezione: la sanità, la medicina, la cura delle persone rimane un dovere preciso dello Stato, che deve garantire a tutti in modo pubblico e gratuito – Gino Strada”, come ricordato da Peppino Calbi.