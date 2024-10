Pinto a Cifarelli:Miulli tutto l’anno? Quanto costa? E il rilancio di Matera quando?

Non avevamo dubbi che l’intervento del consigliere regionale del Pd Roberto Cifarelli avrebbe portato a tutta una serie di interrogativi su responsabilità pregresse , sulle cause della migrazione sanitaria dal Materano e su cosa, quando? e come? si dovrebbe fare per rilanciare – ma in autonomia- l’ospedale Madonna delle Grazie.E il nodo del pozzo di san Patrizio della sanità regionale, con una debitoria spalmata anche sul nosocomio materano è lì come un macigno https://giornalemio.it/salute-e-benessere/migrazione-sanitaria-non-si-ferma-accordi-di-confine-con-la-puglia-ma-non-basta/. E se non si riparte da lì non se ne esce. L’avvocato Leonardo Pinto pone alcune domande, pertinenti, lungo la strada aperta da Cifarelli. Risorse, costi e tempi. Attendiamo risposte, se si è in condizioni di darle in primis dal Governo regionale, che finora ha fatto ben poco su quanto detto sopra. La vertenza con la Puglia, e con il Miulli in particolare, è affidata a un tavolo tecnico in Regione. Non ne conosciamo contenuti e cronoprogramma. La migrazione sanitaria,intanto, continua.



L’INTERVENTO DI LEONARDO PINTO

il Consigliere Regionale Roberto Cifarelli, eletto con 5.000 voti di preferenza, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook alle ore 20,00 circa del 3 ottobre 2024, il seguente post:

_“FIN QUANDO NON SI SISTEMA LA SANITA’ MATERANA IL MIULLI DEVE ESSERE DISPONIBILE PER TUTTO L’ANNO_

_Fare presto nella sottoscrizione degli accordi di confine per consentire l’accesso tutto l’anno dei pazienti lucani alle strutture ospedaliere delle regioni confinanti._

_Il recente incontro tra l’Assessore Latronico, che insieme al Commissario Asm Friolo ha incontrato i vertici dell’ospedale Miulli di Acquaviva, deve ora trovare concretezza negli atti politici ed amministrativi da approvare negli organismi deputati._

_La Basilicata è particolarmente esposta per le cure sanitarie con la Regione Puglia (a cui è attestato il 37 per cento di prestazioni) di oltre 37 milioni di euro. E’ evidente la urgente necessità di meglio strutturare la sanità lucana attraverso un nuovo piano sanitario, ma nel frattempo è altrettanto necessario garantire ai cittadini lucani le migliori cure nel luogo più vicino in cui sono disponibili._

_La mobilità passiva è un tema che va affrontato al di là delle cifre importanti di cui la Regione Basilicata deve farsi carico e pertanto è indubbio che va potenziato il sistema sanitario._

_Riteniamo che gli accordi di confine debbano portare ad una nuova impostazione nei rapporti reciproci che riguardano la mobilità sanitaria, ma facendo anche in modo che venga valorizzato quanto di buono ed eccellente viene svolto in Basilicata tanto nel settore pubblico, quanto in quello del privato accreditato._

_Nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Sanitario regionale, ci aspettiamo una rapida definizione degli accordi di confine per evitare che le prestazioni degli ospedali di fuori regione si interrompano a metà anno creando ulteriori disagi ai cittadini alle prese con il bisogno di cure mediche._ ”



Il commento di leonardo Pinto

*<>.*

*Con riserva di valutazioni e considerazioni politiche, e non solo, all’esito delle risposte.*