Piano sanitario ‘’strategico’’, ma niente riorganizzazione. Restano i problemi . Critici M5s e Lacorazza

La bacchettà magica non ce l’ha nessuno, vero, e i problemi di organici e di investimento restano, insieme alla migrazione sanitaria che è un dato oggettivo e cronico. Ma il piano sanitario presentato in commissione dall’assessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, resta quanto annunciato il 6 febbraio scorso https://www.regione.basilicata.it/approvato-il-piano-regionale-integrato-della-salute/. Non si interviene sulla riorganizzazione ospedalocentrica, per verificare cosa va e cosa non va. Dove si spende troppo ma con pochi ritorni sull’utenza e dove,invece, è il caso di razionalizzare la spesa. E la cosa, come accaduto in passato, rischia di alimentare malumori, proteste strumentali a tutela di posizioni consolidate e con ripercussioni sul piano politico…Copione già visto. E allora, in attesa di tempi migliori, si avvia il dibattito, in attesa – magari- che il Pnrr salute dia risultati concreti, ma con la carenza di organici c’è poco di che essere ottimisti. E dal Governo? Il ministro della Sanità Orazio Schillaci continua a lamentarsi sui dati, a volte poco attendibili di alcun regioni. Ma di fatto sia fermi alla protesta. Del resto occorre difendere il Servizio sanitario pubblico che, come riporta la Costituzione, dovrebbe assicurare il diritto alla cura per tutti e,in particolare, per le fasce sociali deboli che spesso rinunciano a curarsi. E’ il cane che si morde la coda con le Regioni vocate all’autonomia differenziata, Veneto e Lombardia in particolare che con l’Emilia Romagna sono destinatarie della migrazione sanitaria dal Sud. E poi l’offerta del privato che continua, nonostante tutto, a condizionare le scelte del Governo centrale. Alla Basilicata, e lo ha indicato lo stesso assessore Latronico, serve soprattutto assicurare i servizi e assitenza della medicina del territorio in relazione a una popolazione anziana e con una forte componente di fragibilità, senza dimenticare l’incidenza tumorale nonostante le campagne di prevenzione. Registro tumori da aggiornare…purtroppo.



Presentato in IV Commissione il Piano Salute

L’assessore Latronico ha illustrato il documento strategico che guiderà la programmazione sanitaria regionale nei prossimi anni, “costruito – ha detto – su obiettivi di salute concreti, misurabili e sostenibili, definiti a partire dai bisogni reali della popolazione lucana”

Questa mattina l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, accompagnato dal direttore generale per la salute e le politiche della persona, Domenico Tripaldi, ha illustrato alla IV Commissione consiliare il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2026-2030; il documento strategico che guiderà la programmazione sanitaria regionale nei prossimi anni.

Nel corso dell’audizione l’assessore ha ricostruito, con il supporto del prof. Vincenzo Antonelli, ordinario di Diritto amministrativo e pubblico presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Catania, del prof. Gianfranco Damiani, associato di Igiene e Sanità pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e di Carmen Angioletti per EY Advisory S.p.A., in rappresentanza dell’intero gruppo di lavoro, il percorso che ha condotto alla definizione del Piano.

Il processo è stato avviato nel 2025 con l’approvazione delle linee di indirizzo da parte della Giunta regionale ed è proseguito attraverso un lavoro tecnico coordinato dal Dipartimento Salute, con il supporto dell’Università Cattolica – ALTEMS e di EY Advisory. Il Piano è stato approvato dalla Giunta regionale il 6 febbraio 2026 e ha ricevuto il parere favorevole all’unanimità della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria il 26 febbraio, prima dell’illustrazione odierna alla Commissione consiliare.

«Il Piano – ha spiegato l’assessore Latronico – non è un documento di riordino organizzativo, ma un vero piano strategico di legislatura, costruito su obiettivi di salute concreti, misurabili e sostenibili, definiti a partire dai bisogni reali della popolazione lucana. Tra gli elementi caratterizzanti del documento: l’orientamento ai bisogni di salute fondato sui dati, il coordinamento delle diverse programmazioni settoriali per superare frammentazioni, un sistema di monitoraggio continuo per garantire adattabilità, il coinvolgimento strutturato degli stakeholder e la sostenibilità economica e organizzativa degli interventi. il percorso partecipato che ha accompagnato la costruzione del Piano – ha poi aggiunto l’assessore- con momenti di confronto che tra aprile e settembre, hanno coinvolto aziende sanitarie, ordini professionali, università, istituzioni, associazioni e cittadini, oltre ai contributi inviati attraverso la consultazione pubblica dedicata”.

Dal confronto con i territori sono emerse alcune priorità strategiche per il sistema sanitario regionale: la carenza di personale sanitario, il rafforzamento del sistema di emergenza-urgenza, la necessità di consolidare le reti territoriali e la medicina generale, lo sviluppo della telemedicina e la riduzione della mobilità sanitaria passiva.

«Questo Piano – ha concluso Latronico – rappresenta un impegno di Governo ma anche un percorso condiviso che richiede la collaborazione di tutte le componenti del sistema: istituzioni, operatori sanitari, territori e cittadini».

Il confronto in Commissione rappresenta un passaggio istituzionale di fondamentale importanza nel percorso di attuazione della programmazione sanitaria regionale per il quinquennio 2026-2030.



La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2026–2030, che definisce le linee strategiche delle politiche sanitarie e sociosanitarie regionali per i prossimi cinque anni. «Con questo Piano – spiega l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico – la Regione Basilicata compie una scelta chiara: dotarsi di una visione unitaria e coerente della tutela della salute, fondata sull’analisi dei bisogni reali della popolazione e sui dati epidemiologici. Mettiamo la persona al centro, rafforziamo l’equità nell’accesso ai servizi e lavoriamo per migliorare qualità, appropriatezza e prossimità delle cure».

Il Piano non interviene sull’assetto organizzativo della rete sanitaria regionale, ma definisce obiettivi programmatori chiari, misurabili e scanditi nel tempo, con l’obiettivo di rendere più integrati e coerenti i diversi livelli di assistenza: prevenzione, territorio, ospedale e servizi sociosanitari. «Vogliamo superare frammentazioni e sovrapposizioni – prosegue l’Assessore – garantendo continuità nei percorsi di cura e un migliore coordinamento tra le programmazioni sanitarie e sociali». Il documento si inserisce in un quadro pienamente coerente con la normativa nazionale e regionale, con il Piano Nazionale della Prevenzione, con gli indirizzi del Servizio Sanitario Nazionale e con le riforme e gli investimenti del PNRR. L’attuazione del Piano sarà affidata alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale attraverso i Piani Attuativi Locali e i Piani Attuativi Ospedalieri, che dovranno essere adottati entro il primo semestre successivo all’approvazione del PSR. La Direzione Generale Salute e Politiche della Persona garantirà il monitoraggio dell’attuazione e la coerenza tra indirizzi regionali e programmazione aziendale. Il Piano si caratterizza per un forte orientamento ai bisogni di salute della popolazione, per l’integrazione tra sanitario e sociale, per l’attenzione alla sostenibilità economica e organizzativa e per la misurabilità dei risultati attraverso indicatori e target chiari.



La sua elaborazione è stata il risultato di un percorso ampio e partecipato. «Abbiamo voluto ascoltare il territorio – sottolinea Latronico – coinvolgendo Aziende sanitarie, organizzazioni sindacali, Ordini professionali, Università, istituzioni, sanità privata, terzo settore e associazioni». Oltre duecento soggetti hanno preso parte al confronto, arricchito anche da contributi scritti che hanno consentito di rafforzare e integrare i contenuti del Piano. Il PSR 2026–2030 si articola in cinque grandi ambiti strategici. Il primo riguarda il miglioramento della salute e del benessere della popolazione, con particolare attenzione alla prevenzione, alla promozione di stili di vita sani, all’invecchiamento attivo, alla gestione delle patologie croniche, agli screening oncologici, alle vaccinazioni, alla salute mentale e al contrasto delle disuguaglianze, in un’ottica integrata e secondo il principio One Health.



Il secondo ambito è dedicato alla garanzia di un accesso equo ai servizi su tutto il territorio regionale. «In una regione come la Basilicata – spiega l’Assessore – la prossimità delle cure è una priorità». Da qui il rafforzamento dell’assistenza territoriale, lo sviluppo delle Case e degli Ospedali di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali, della telemedicina, della Farmacia dei Servizi e il potenziamento dei trasporti sanitari e sociosanitari. Il terzo ambito riguarda la qualità e l’efficienza dei servizi, attraverso il rafforzamento della governance clinica, lo sviluppo dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, la riduzione delle liste d’attesa, il contenimento della mobilità passiva, la digitalizzazione dei processi e la valorizzazione delle competenze professionali. Il quarto ambito è dedicato all’innovazione e alle eccellenze territoriali, con il rafforzamento delle collaborazioni con Università e centri di ricerca, l’adozione di modelli organizzativi innovativi, l’utilizzo di tecnologie avanzate e la valorizzazione delle reti cliniche regionali. Il quinto ambito riguarda la governance, il monitoraggio e i sistemi informativi, con particolare attenzione allo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, all’interoperabilità dei dati, alla sicurezza informatica e alla trasparenza delle informazioni, a beneficio di cittadini e operatori. Il Piano prevede un sistema strutturato di monitoraggio e valutazione, che consentirà di verificare l’attuazione delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi strategici, introducendo eventuali correttivi nel corso del quinquennio. «Il PSR 2026–2030 – conclude l’assessore Latronico – è un impegno concreto verso le cittadine e i cittadini lucani. Ora sarà sottoposto al Consiglio Regionale e ci auspichiamo possa davvero iniziare la fase attuativa di un progetto tanto ambizioso quanto necessario».

PSR in Commissione: molta retorica sulla partecipazione, nessuna risposta sulle cure

Un piano che rischia di restare vuoto

La Commissione di oggi ha avuto almeno un merito: ha reso evidente la natura reale di questo Piano sanitario regionale. Un piano costruito come cornice metodologica — partecipazione, obiettivi, indicatori, monitoraggio — che, posto davanti ai problemi concreti della sanità lucana, rischia di non produrre risposte operative, di non assumere posizioni e di non compiere scelte.

Abbiamo ascoltato il racconto accurato di un percorso: incontri, stakeholder, contributi, reportistica, protagonismo dei processi, con la definizione delle cinque macroaree di intervento secondo un lessico ormai standardizzato — prevenzione, equità, percorsi, eccellenze, innovazione, telemedicina, piattaforme digitali, reti, équipe, cabina di regia. Si tratta, in definitiva, di un Piano che, a detta dei suoi stessi estensori, sia “di obiettivo e non di produzione”, perché enuncia obiettivi di principio, pur condivisibili, ma non affronta i problemi reali e non si capisce come si inserisca all’interno degli atti di programmazione già adottati, come quelli sulla sanità territoriale.

Ed è qui che il PSR si svuota. La Basilicata non ha bisogno di un documento che metta in ordine concetti e indicatori, ma di una programmazione che si misuri con la realtà della sanità regionale: liste d’attesa che spingono le persone a rinunciare alle cure o a pagarsele di tasca propria, carenza strutturale di personale medico e infermieristico, aree interne dove la distanza geografica si traduce in rischio clinico, emergenza-urgenza e trasporti sanitari che non possono essere ridotti a una nota a margine.

Le domande che ne conseguono sono inevitabili. E restano tutte senza risposta: come si riducono le liste d’attesa? con quali leve operative, con quali volumi, con quali responsabilità e quali scadenze vincolanti? come si affronta la carenza di personale medico e infermieristico, che non è un dettaglio amministrativo, ma l’architrave dell’intero sistema sanitario? come si incentiva la permanenza dei professionisti nelle aree interne, dove il problema non è teorico ma quotidiano: servizi scoperti, isolamento professionale, logistica impossibile? Come interagisce questo PSR con la legge regionale 2/2017? Che cosa muta davvero nell’organizzazione della medicina territoriale, al di là della ripetizione di modelli e standard nazionali? Qual è il destino degli ospedali territoriali e dei presidi che tengono in piedi interi bacini di utenza?

Su questi punti non vi è una risposta, perché viene rinviato tutto alla fase successiva: piani attuativi locali, atti aziendali, governance del monitoraggio, cabina di regia, sottraendolo alla programmazione e al dibattito consiliare.

Anche le strutture della medicina territoriale (Case di comunità, Ospedali di Comunità, Centrali operative territoriali), per essere resi concretamente operativi hanno bisogno che si affronti la carenza di personale e si definiscano standard esigibili e verificabili, altrimenti il Piano rischia di restare una relazione ben scritta, utile per convegni e report, incapace di cambiare la vita reale delle lucane e dei lucani.



Per questo chiediamo con urgenza che la politica regionale “esca” dalle cornici e inizi ad affrontare il merito delle questioni, traducendo gli obiettivi in azioni concrete con tempi, risorse e responsabilità chiaramente definite, una scelta politica esplicita sul futuro degli ospedali territoriali, un piano credibile per il personale, per l’emergenza-urgenza e per le aree interne.

La Basilicata non può permettersi un mero esercizio di metodo. La sanità pubblica si salva solo con scelte coraggiose e assunzione piena di responsabilità. Il resto è narrazione.

Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali – Movimento 5 Stelle Basilicata)



Piano Sanitario Regionale, Lacorazza: agganciarlo alla realtà

Il Capogruppo Pd: Inizia il vero confronto. il Piano dovrebbe offrire una migliore connessione tra realtà ed obiettivi di salute. Organizzazione dei presidi, delle reti e degli assetti territorio/ospedali è la variabile che pesa sulle peculiarità lucane

“La presentazione della proposta di Piano Sanitario Regionale discussa oggi in IV Commissione consiliare di fatto apre, anche se in ritardo, il vero confronto. E sarà utile che si mettano in movimento partiti, sindacati, ordini professionali, amministratori locali e società lucana tutta affinché vi possa essere un contributo nel percorso che dovrà chiudersi, con l’approvazione del Piano, nelle prossime settimane”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:

“Riteniamo che il Piano debba essere agganciato alla realtà dell’oggi e del futuro e dovrebbe attribuire con più nettezza il ruolo della programmazione al Consiglio regionale. Le trasformazioni demografiche, la disponibilità delle risorse, le politiche per il personale, la governance e l’assetto aziendale non sono questioni diverse dalla programmazione e quindi il Piano dovrebbe offrire una migliore connessione tra realtà ed obiettivi di salute”.



“C’è un contesto nazionale di risorse, norme, decreti, programmi e azioni che dettano il passo ed impattano sulle dinamiche regionali. La Basilicata – evidenzia Lacorazza – ha caratteristiche peculiari, condizionate in particolare dalla geografia e dalla demografia, e la organizzazione dei presidi, delle reti e degli assetti territorio/ospedali è una variabile che pesa, pesa tanto. Così come andrebbe rafforzata, anche con obiettivi e misuratori, l’integrazione tra la parte sanitaria e quella sociale e assistenziale. E su questo, crediamo, saremo chiamati a discutere se non vogliamo rischiare di abdicare ad una funzione ed a un ruolo di programmazione che rischia di non battere nuovi terreni, anche sperimentali; ma, volando in alto, troppo in alto, rischia di proseguire consuetudini e modelli che ci hanno portato allo stato attuale”.

“E siamo a sette anni di governo Bardi e del centrodestra – conclude Lacorazza – i cui dati sono sotto gli occhi tutti: lunghe liste d’attesa, alta mobilità passiva, l’incremento più alto sul piano nazionale della rinuncia alle cure, deficit crescenti coperti dalle compensazioni relative all’attività di estrazione degli idrocarburi, etc.”