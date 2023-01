Personale e straordinari. Il fials perplesso per Oss Policoro

Quando la coperta è troppo corta prima o poi si finisce con il procurare disagi. E la denuncia di quanto si sarebbe verificato all’Ospedale di Policoro nei giorni scorsi ha indotto il segretario provinciale del Fials, Gianni Sciannarella, a evidenziare perplessità sul piano organizzativo. Se ne parlerà in sede di confronto tra sindacato e direzione.



GESTIONE PERSONALE OSS A POLICORO E’ CAOS

Dal Pronto soccorso di Policoro ci segnalano l’ennesima anomalia di gestione del personale OSS.

Nella giornata del 12 Gennaio 2023 il Servizio delle Professioni Sanitarie contravvenendo alle indicazioni del Direttore Generale che aveva disposto l’utilizzo delle Prestazioni Aggiuntive. La Dirigente delle professioni sanitarie ha dato disposizione che i turni vacanti all’Hospis di Stigliano venissero coperti dalla IdF della turnistica che pur essendo in possesso di tutti i turni ASM ha inviato L’OSS in servizio in PS a coprire il turno ALL’HOSPICE in straordinario scoprendo il turno in Pronto Soccorso che è rimasto privo di Oss. La Dirigente ha perso il controllo creando caos. Gravissimo errore perché lo straordinario presuppone un prolungamento dell’orario e non una copertura di Intero turno di lavoro, inoltre la Dirigente così facendo brucia i fondi dello straordinario e per questo deve dare spiegazioni in delegazione trattante considerato che il fondo dello straordinario e materia di Contrattazione con le Organizzazioni Sindacali ma il fatto ancor più grave è aver lasciando scoperto il Ps di Policoro e causando notevoli disagi ed esponendo a gravi problemi di sicurezza sia i lavoratori che i cittadini. Non è la prima volta che accade e come segreteria da diverso tempo stiamo segnalando e chiediamo di riassegnare la gestione degli Oss di Policoro agli Idf dei Reparti dove essi afferiscono pertanto auspichiamo in un intervento urgente della Direzione Strategica

