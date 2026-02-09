Per San Valentino il dono Avis dell’Amore

Tanto cuore è tante gocce di solidarietà per un atto di solidarietà, spontaneo, che nel giorno di San Valentino- festa degli innamorati- avrà un valore doppio per quanti si recheranno in Ospedale a Matera da lunedì 9 a sabato 14 febbraio presso la sede Avis per fare periodicamente o per la prima volta quello che è una sana abitudine di altruismo. E farlo è anche controllare lo stato di salute e portare avanti stili di vita sani e corretti. Ma non è finita. C’è la sorpresa dell’accoglienza…Quale? Per saperlo occorre onorare, con tanto Amore, la settimana di san Valentino.



IL COMUNICATO STAMPA

La festa di San Valentino viene celebrata ogni anno il 14 febbraio in onore del vescovo romano e martire,

Valentino da Terni.

Nel quinto secolo Papa Gelasio creò la festa di San Valentino come protettore degli innamorati.

In tutta Europa le tradizioni sono più o meno simili; in Italia si regalano fiori, cioccolatini e si organizzano

cene romantiche.

Avis comunale di Matera desidera celebrare l’amore, quello vero e gratuito del quale i donatori sono

testimoni autentici, con un’atmosfera particolare nella settimana da lunedì 9 febbraio a sabato 14 febbraio

2026.



Coloro i quali si recheranno presso la sede dell’Ospedale Madonna delle Grazie, saranno felicemente

sorpresi da un’accoglienza speciale in occasione di questa festa altrettanto speciale.

Vi aspettiamo, perché la donazione in questa settimana sarà molto più della festa di un solo giorno: il

sorriso e l’accoglienza del nostro team di sanitari, volontari e associati non esprimerà solo disponibilità e

gratitudine, ma Amore per l’altro, per gli altri.

Non ci resta che attendere questa SETTIMANA di San Valentino.

AVIS COMUNALE MATERA