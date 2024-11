Per il Comitato Difesa Ospedale di Policoro, positivo l’incontro con il Commissario ASM, Friolo

“Alla presenza dei membri del Comitato in difesa dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro, il Sindaco Enrico Bianco, l’Assessore Cinzia Mastronardi, i capigruppo consiliari e tre membri esterni Angelo Lapolla – Franco Labriola (ospedalepolicorononsitocca) e Maria Antonietta Tarsia (Cittadinanzattiva) si è riunito mercoledì mattina in Sala Consiliare il Comitato in difesa dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “L’occasione è stata importante per un confronto tra i vari componenti e per fare un punto sull’attuale stato del nosocomio, e delle sue relative prestazioni, insieme al Commissario dell’ASM Maurizio Friolo, all’Assessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico ed al direttore sanitario del presidio policorese Francesco Riccardi. Pur permanendo alcune problematiche già esistenti, l’obiettivo chiaro degli intervenuti è stato quello di fotografare e risolvere al più presto alcune criticità non più procrastinabili. Friolo ha contribuito dando importanti ragguagli riguardo le iniziative dell’Azienda Sanitaria di Matera che prevedrà due sedute operatorie di cataratta, a settimana, a Policoro, dando così respiro ed un servizio più vicino ai tanti anziani, finora costretti ad andare verso Matera per risolvere il problema. In più il Commissario ha edotto i presenti della fase di ultimazione del concorso per il ruolo di primario in Radiologia e la nomina, a breve, del nuovo primario di Chirurgia generale. Lieve soddisfazione da parte dei presenti per un serio cronoprogramma che sembra rispettare le promesse annunciate e che tutti sperano proceda senza intoppi verso la risoluzione di antiche, e annose, problematiche che per troppo tempo hanno segnato la struttura ospedaliera di Policoro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.