Non c’è ancora il via libera dell’Ema per AstraZeneca, che dovrebbe consentire di riprendere, i vaccini per docenti e forze dell’ordine, dopo la sospensione cautelativa dei giorni scorsi, ma si avanti nella Asm con le disponibilità previste per le persone di età superiore agli 80 anni. Dovranno sottoporsi alla seconda dose di richiamo. E la disponibilità annunciata di nuovi vaccini, in una quantità finora ignota, consentirà di farlo anche nei Comuni che finora li avevano ricevuti a singhiozzo. Da qui la reimpostazione del calendario



AGGIORNAMENTO CALENDARIO VACCINAZIONI ANTICOVID OVER 80

Il Direttore Generale, Gaetano Annese, “avendo appreso che le prossime consegne di vaccini beneficeranno di un discreto aumento” ha provveduto a riorganizzare il calendario per i pazienti over 80 residenti nella provincia di Matera.

Grazie all’aumento delle dosi sarà possibile, in alcuni paesi, anticipare la data di vaccinazione prevista e ridurre la durata del periodo indicato precedentemente della vaccinazione.

E’ importante sottolineare che la data di conclusione delle prime e delle seconde dosi si è ridotta di circa due settimane. Inoltre inizieranno anche le vaccinazioni domiciliari.



Il Direttore ha richiesto la collaborazione volontaria di medici e infermieri, anche in pensione, per velocizzare la somministrazione dei vaccini. I sanitari stanno rispondendo positivamente a questo invito pur sapendo che la loro collaborazione sarà totalmente gratuita.

Si chiede di prestar fede solo alla pubblicazione del nuovo calendario delle vaccinazioni consultabile sul sito dell’Azienda Sanitaria di Matera.

Calendario vaccini per giornate 16.03.2021

Giorno I dose II dose

01-feb

02-feb

03-feb

04-feb

05-feb

06-feb

07-feb

08-feb

09-feb

10-feb

11-feb Oliveto

12-feb Cirigliano

13-feb San Giorgio Lucano

14-feb

15-feb

16-feb Aliano

17-feb Colobraro

18-feb Stigliano

19-feb Stigliano

20-feb Valsinni, Calciano

21-feb Gorgoglione

22-feb Rotondella, Policoro, Matera

23-feb Rotondella, Policoro, Matera

24-feb Accettura, Policoro, Matera

25-feb Craco, Irsina, Policoro, Matera

26-feb Irsina, Tricarico, Policoro, Matera

27-feb Tricarico, Montalbano Jonico, Matera

28-feb Montalbano Jonico, Matera

01-mar Montalbano Jonico, Matera

02-mar Garaguso, Matera

03-mar Grassano, Montalbano Jonico, Ferrandina, Matera

04-mar Grassano, Ferrandina, Matera

05-mar Ferrandina, Matera

06-mar Matera

07-mar San Mauro Forte, Matera

08-mar Matera

09-mar Matera

10-mar Matera

11-mar Matera Oliveto, Stigliano

12-mar Matera Cirigliano, Stigliano

13-mar Matera San Giorgio Lucano

14-mar Matera Gorgoglione

15-mar Matera Rotondella, Policoro, Matera

16-mar Matera Aliano, Rotondella, Policoro, Matera

17-mar Colobraro, Policoro, Matera

18-mar Craco, Irsina, Policoro, Matera

19-mar Irsina, Tricarico, Policoro, Matera

20-mar Valsinni, Calciano, Tricarico, Montalbano Jonico, Matera

21-mar Montalbano Jonico, Matera

22-mar Montalbano Jonico, Matera

23-mar Pomarico, Salandra, Pisticci, Matera paz. domiciliari Montalbano Jonico, Matera

24-mar Pomarico, Salandra, Pisticci, Matera paz. domiciliari Accettura, Montalbano Jonico, Matera

25-mar Pisticci, Matera paz. domiciliari Matera

26-mar Pisticci, Montescaglioso, Matera paz. domiciliari Matera

27-mar Pisticci, Montescaglioso, Matera paz. domiciliari Matera

28-mar Pisticci, Montescaglioso, Matera paz. domiciliari San Mauro Forte, Matera

29-mar Pisticci, Montescaglioso, Matera paz. domiciliari Matera

30-mar Pisticci, Montescaglioso, Matera paz. domiciliari Garaguso, Matera

31-mar Pisticci, Montescaglioso, Matera paz. domiciliari Grassano, Ferrandina, Matera

01-apr Pisticci, Grottole, Matera paz. domiciliari Grassano, Ferrandina, Matera

02-apr Tursi Ferrandina, Matera

03-apr Tursi Ferrandina, Matera

04-apr Matera

05-apr Matera

06-apr Bernalda, Miglionico, Nova Siri Matera

07-apr Bernalda, Nova Siri

08-apr Bernalda, Scanzano Jonico

09-apr Bernalda, Scanzano Jonico

10-apr

11-apr

12-apr

13-apr Pomarico, Salandra, Pisticci, Matera paz. domiciliari

14-apr Pomarico, Salandra, Pisticci, Matera paz. domiciliari

15-apr Pisticci, Matera paz. domiciliari

16-apr Pisticci, Montescaglioso, Matera paz. domiciliari

17-apr Pisticci, Montescaglioso, Matera paz. domiciliari

18-apr Pisticci, Montescaglioso, Matera paz. domiciliari

19-apr Pisticci, Montescaglioso, Matera paz. domiciliari

20-apr Pisticci, Montescaglioso, Matera paz. domiciliari

21-apr Pisticci, Montescaglioso, Matera paz. domiciliari

22-apr Pisticci, Grottole, Matera paz. domiciliari

23-apr Tursi

24-apr Tursi

25-apr

26-apr

27-apr Bernalda, Miglionico, Nova Siri

28-apr Bernalda, Nova Siri

29-apr Bernalda, Scanzano Jonico

30-apr Bernalda, Scanzano Jonico