Pediatria e innovazione convegno a Matera

Dalla genetica alle malattie rare, dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale a quella rete di servizi che al Sud , per carenze storiche, tagli, ritardi di programmazione stentano a dare una risposta a famiglie che guardano, spesso con apprensione, alla salute dei propri figli. E i bambini sono il futuro di una Basilicata e di un Mezzogiorno dove il calo demografico e l’emigrazione sanitaria sono una costante. Ma qualcosa si muove e occorre ringraziare l’associazione carabinieri ”Rocco Lazzazzera” di Matera, guidata dall’infaticabile presidente Felice Lapadula, per il convegno organizzato a Matera- presso Alvino 1884- venerdì 14 ottobre sul tema ” Matera scienza e innovazione 2023: innovazione e pediatria” . Un incontro con esperti, ma utile a Istituzioni, medici, famiglie per conoscere, capire cosa si può fare per la salute dei bimbi.



Si svolgerà sabato 14 ottobre 2023, alle ore 14.00, presso la sede di Alvino 1884 in via G. Marconi

Direttore scientifico è il Cap. PhD Giuseppe Lacanna. Il convegno rientra nell’ambito dell’Open Science, il cui obiettivo è quello di rendere la conoscenza più accessibile e diffusa, promuovere l’innovazione e sfruttare appieno il valore sociale e il potenziale della ricerca. Ciò si ottiene attraverso la condivisione collaborativa e trasparente della scienza, rendendola fruibile a tutti, non solo a scienziati e professionisti del settore, ma a qualunque individuo che possa essere interessato. L’esperienza di Matera capitale europea della cultura 2019 ha dimostrato come la città di Matera possa essere una piattaforma che promuove cultura ben oltre il livello nazionale. L’obiettivo di fare di quella esperienza, non un episodio isolato nel tempo, ma l’inizio di un processo costante di promozione della cultura scientifica e tecnologica, non è solo un’opportunità, bensì un dovere.

Ed è proprio nel solco tracciato dal senso del dovere e dell’amor di Patria, che un’istituzione come l’Arma dei Carabinieri, parte integrante dell’identità italiana, attraverso l’Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Matera, intende contribuire alla promozione e democratizzazione del sapere scientifico e tecnologico, partendo dalla città di Matera e dando inizio ad un ciclo di appuntamenti annuali in cui si discute di scienza ed innovazione. L’edizione 2023 ha come obiettivo il confronto su Innovazione e Scienza in Pediatria, spaziando dalla digitalizzazione ed ottimizzazione dei servizi erogati, alle ultime innovazioni in campo terapeutico, anche con il supporto delle cosiddette tecnologie aumentate (augmented technologies).