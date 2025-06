‘’Pedalata’’ su prevenzione renale Coast to coast tappa a Matera

Dal Tirreno allo Jonio in tre tappe per ciclisti che hanno dato prova di voler andare avanti fino al traguardo , portando avanti la loro testimonianza di persone che ce l’hanno fatta e che sono in attesa di un gesto di solidarietà e delle cure geste per tornare a una vita possibilmente normale. Così l’evento ‘’Coast to coast ‘’ promosso da società di nefrologia e fondazione italiana del rete, che fa tappa sabato 28 giugno a Matera, va salutato oltre che per l’evento sportivo per l’efficacia e la portata del messaggio, come ricorda Eustachio Cuscianna presidente della società Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica della Regione Basilicata — SItI Basilicata. Una ciclopedalata per la vita. Basta poco.



[COMUNICATO STAMPA]

COAST TO COAST

CHALLENGE

BASILICATA

TAPPA INTERMEDIA

— MATERA —

COAST TO COAST CHALLENGE 2025

A Matera la tappa della Prevenzione,

arrivo a Palazzo Malvinni Malvezzi

Matera, 26 giugno 2025

In occasione della Coast to Coast Challenge 2025, iniziativa europea promossa dalla European Renal Association – ERA, Società Italiana di Nefrologia — SIN e Fondazione Italiana del Rene — FIR per sensibilizzare la collettività in merito all’importanza della prevenzione delle malattie renali e sul valore della donazione, la città di Matera ospiterà una tappa di particolare rilevanza socio-culturale.

La tappa intermedia della ciclopedalata nazionale, in programma sabato 28 giugno 2025, prevede, alle ore 23:00, una cerimonia presso Palazzo Malvinni Malvezzi, promossa congiuntamente alla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica della Regione Basilicata — SItI Basilicata. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle strategie di promozione della salute e prevenzione delle patologie croniche non trasmissibili, con particolare riferimento alla malattia renale cronica, il cui impatto crescente impone un’azione sinergica tra società scientifiche, operatori sanitari e governance territoriale.

«La SItI Basilicata, con determinazione, sostiene la Coast to Coast Challenge 2025 — dichiara il Presidente SItI Basilicata, Dr. Eustachio Cuscianna. — Fare prevenzione oggi significa essere presenti nei territori, tra le persone, dove si genera concretamente salute pubblica, perché non è più sufficiente pianificare da remoto. È necessario agire con prossimità e continuità, condividendo conoscenze, competenze e responsabilità. La ciclopedalata, in questa esperienza, è al tempo stesso mezzo e messaggio, promuove visibilità, accorcia le distanze, trasmette contenuti scientifici e porta salute là dove la quotidianità prende forma. In questo contesto, — continua il Presidente SItI — promuovere la cultura della prevenzione significa rafforzare la Health Literacy e favorire l’empowerment dei cittadini. È un’azione coerente con i fondamenti della Planetary Health, che si basa su evidenze, su approcci interdisciplinari e sulla capacità di costruire interoperabilità tra saperi, strumenti, comunità e livelli di governance. Prevenire vuol dire agire per l’equità nei determinanti sociali, per la sostenibilità dei sistemi sanitari e per la coesione sociale. Mentre attraversiamo in ciclopedalata la Basilicata, i nostri colleghi lo fanno in contemporanea nei Paesi Bassi, segno tangibile del carattere europeo e integrato dell’iniziativa. La salute pubblica non conosce confini e le buone pratiche devono viaggiare insieme alle persone. La prevenzione non rappresenta una scelta residuale, ma costituisce un presupposto imprescindibile per la sostenibilità dei sistemi sanitari e per la tutela equa della salute collettiva. Plaudo con convinzione — conclude il Presidente SItI — alla caparbietà del Prof. Gianni Capasso, già Ordinario di Nefrologia presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e Direttore Scientifico Biogem, vero motore di questa straordinaria iniziativa, ed al Prof. Tino Gesualdo, Ordinario di Nefrologia presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Presidente della FISM – Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, per il costante impegno nella costruzione di reti e sinergie tra società scientifiche, in nome della ricerca italiana e della salute pubblica.»

La cerimonia rappresenta un importante momento di confronto sul futuro della prevenzione sanitaria, nella cornice di una campagna europea che unisce simbolicamente l’Europa da costa a costa e che vede Matera al centro di un messaggio di salute, partecipazione e solidarietà.

Interverranno autorità civili e rappresentati delle società scientifiche.