Ottima scelta, meritata. Il dottor Asprella Libonati direttore Uoc Otorinolaringoiatria

Per lui parlano riconoscimenti e attestazioni internazionali conseguite sul campo, venute da colleghi e ricercatori che ne hanno avuto modo- e continuano a farlo- di apprezzarne umiltà, competenze e professionalità. Senza dimenticare i pazienti, la gente che si avvale delle sue prestazioni. Giacinto Asprella Libonatì è un esempio di quelle figure di cui l’Azienda sanitaria locale, e l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, hanno bisogno per dare risposte al territorio e frenare l’emigrazione sanitaria. Ma per farlo occorrono autononomia decisionale e risorse, superando gli attuali i limiti ‘’penalizzanti’’ di un modello di gestione centralizzata della sanità lucana che hanno alimentato deficit e migrazione sanitaria. Buon lavoro Giacinto.



IL COMUNICATO STAMPA DELLA ASM

ASM Matera nomina Giacinto Asprella-Libonati Direttore della UOC di Otorinolaringoiatria

L’ASM di Matera comunica che è stato nominato il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria, Giacinto Asprella-Libonati e dalla settimana prossima prenderà servizio.

Il Dr. Asprella-Libonati, medico chirurgo dal 1986 e specialista in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, vanta una carriera di eccellenza nel campo della medicina e della ricerca.

Fino ad oggi, Asprella-Libonati ha diretto la UOSD (Unità Operativa Semplice Dipartimentale) di Vestibologia e Otorinolaringoiatria presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro (Matera), dove ha eseguito oltre 5.500 interventi chirurgici come primo operatore, consolidando la sua reputazione di esperto nel settore. È consulente per il Ministero della Salute (AGENAS) per la formazione continua in medicina (ECM) in ambito ORL e audiologico.

Oltre alla sua esperienza clinica, Asprella-Libonati è docente universitario presso il Master di Vestibologia delle Università La Sapienza di Roma e Pavia, ed è stato invitato come visiting professor in numerose istituzioni internazionali di prestigio, tra cui la Cleveland Clinic (USA), l’Università Cattolica di Roma, l’Università di Siena, la Sorbona di Parigi, l’Università di Leuven (Belgio), l’Università di Buenos Aires, l’Università di Pune (India) e l’Università di Valencia (Spagna).

Inoltre ha partecipato come relatore a oltre 350 congressi e corsi internazionali e ha contribuito con più di 150 pubblicazioni scientifiche e libri, tradotti in tre lingue. È membro di importanti società scientifiche italiane e internazionali, tra cui la Bárány Society, la quale avrà l’onore di organizzare il congresso mondiale nel 2028 in Italia, tra Roma e Matera. Inoltre, ricopre ruoli di rilievo nel consiglio direttivo di società scientifiche nazionali, come la Società Italiana Audiologia e Foniatria (VIS) e la Società Italiana di Vestibologia.

Asprella-Libonati è anche Editor in Chief della rivista internazionale Audiology Research (impact factor 2.3) e revisore per importanti riviste scientifiche internazionali nel campo dell’otoneurologia e della otorinolaringoiatria.



La nomina del Dr. Asprella-Libonati alla guida della UOC di Otorinolaringoiatria dell’ASL di Matera rappresenta un ulteriore passo avanti per l’eccellenza e l’innovazione nei servizi sanitari offerti alla comunità, in un’area tanto fondamentale quanto delicata come quella dell’otorinolaringoiatria, dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo.

L’Assessore alla Salute, Politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha espresso i propri complimenti al Asprella-Libonati per il nuovo incarico, formulando i migliori auguri di buon lavoro. “Questa nomina si inserisce nel più ampio impegno sinergico per il rafforzamento delle competenze professionali all’interno del sistema sanitario pubblico. Continuiamo con determinazione l’azione di reclutamento delle migliori eccellenze, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza, ridurre le liste d’attesa e contrastare il fenomeno della migrazione sanitaria.”