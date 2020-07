L’assessore regionale alla Sanità Rocco Leone ha replicato con una nota, che pubblichiamo più avanti, alle tante accuse di consiglieri di opposizione,l’ultimo di Roberto Cifarelli (PD) movimenti il M5S e sindacati, come il Fials che raccolgono firme per ”tutelare” l’ospedale Madonna delle Grazie da un programma di riorganizzazione di cui si parla (finora non ci sono atti deliberativi), ma che preoccupa sul futuro della struttura sanitaria materana. E questo in assenza di investimenti, di inversioni di rotta e sopratutto della mancata nomina di un direttore generale dopo le dimissioni nel dicembre scorso di Joseph Polimeni, eletto dal passato governo di centro sinistra. Leone parla di cabine di regia del passato che hanno fatto male, di persone nei posti sbagliati, di poche e risorse e di progressiva sfiducia dell’utenza locale, tanto che il Madonna delle Grazie sarebbe finito stritolato dalla concorrenza dei nosocomi extraregionali. La Puglia è a due passi e la migrazione sanitaria è inevitabile. Nessun cenno, e questo è strano, al progressivo svuotamento di funzioni, soppressione di servizi nell’ospedale di Matera -cominciato negli anni scorsi- con un accentramento inevitabile in quello di Potenza (meno per il Crob) che vive la crisi che sappiamo. Un passaggio cruciale, non menzionato,che non può essere taciuto. E, invece, silenzio. Perchè? Il San Carlo è diventato un caso della Sanità regionale, con problematiche periodiche che vengono fuori. E nè serve quel percorso (un sogno nel cassetto, vecchio di 30 anni) per nulla funzionale di attivarvi una facoltà di medicina, convenzionandosi con atenei napoletani e romani, e un investimento iniziale di sei milioni di euro della Regione Basilicata. Se attraversassimo un periodo di vacche grasse ci potrebbe anche stare. Ma non ora . E poi, non dimentichiamo, che esperienza, credibilità ed efficienza hanno bisogno di decenni per consolidarsi. L’Università di medicina di Bologna o di Bari con i loro ospedali e policlinici hanno una esperienza consolidata. Siamo seri. Si lavori sulle priorità. Quanto al piano di riorganizzazione sanitaria che vada affrontato e discusso, evitando strumentalizzazioni, e su questo siamo d’accordo. La gente ha bisogno di risposte e servizi. Altrimenti continuerà a emigrare non solo da Matera e Potenza come già accade, ma anche dalle piccole realtà che rischiano la chiusura. Chiediamo che si investa sulla Sanità pubblica, su ospedali e medicina del territorio. E su un modello lucano, pubblico. Non ci interessano quanto hanno fatto altre realtà con scelte diverse, favorendo a dismisura i privati prima e durante l’epidemia da virus a corona e le inchieste in corso lo hanno confermato. Contano i fatti e i cambi di rotta. Il 24 incontro a Matera, aperto a tutti. Bene. Ma attendiamo di conoscere come la pensano in Regione. A Matera idee chiare , ricordando che a settembre si vota per le comunali. Inevitabile che sarà argomento da campagna elettorale.

Leone su ospedale di Matera: “Non è una questione privata”

“L’incontro tecnico-informativo che il governo regionale ha inteso promuovere per il giorno 24 luglio prossimo all’ospedale di Matera, alla presenza di dirigenti dell’Azienda sanitaria di Matera, consiglieri regionali della compagine governativa e tutti coloro che vorranno intervenire, è un evento pubblico che merita apprezzamento. Questo governo regionale sulla sanità ha scelto la trasparenza, è finito il tempo delle ristrette cabine di regia, dove pochi maggiorenti politici si riunivano con qualche alto funzionario e dettavano le linee di indirizzo sulla sanità sulla pelle dei lucani”.

È quanto dichiara l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, rispondendo alle polemiche legate ai riflessi della legge di riordino del sistema sanitario sull’ospedale di Matera.

“Noi privilegiamo il confronto alla luce del sole, nelle sedi di lavoro. La sede di Matera per informare sulla nuova legge di riordino del sistema sanitario di Basilicata di cui parleremo giorno 24 luglio non è casuale. Negli ultimi anni l’ospedale di Matera, nonostante il clamore mediatico legato alla designazione della città quale Capitale europea della cultura, ha perso appeal sull’offerta sanitaria regionale e interregionale. Pochi i finanziamenti ricevuti, persone sbagliate nei posti sbagliati, destino che ha condiviso con tutto il panorama sanitario del metapontino. Per tutto ciò e per altro l’ospedale di Matera – aggiunge Leone – è stato stritolato da altri ospedali delle regioni limitrofe e in modo evidente subisce il malcontento della propria popolazione di riferimento, che chiede di più in termine di offerta assistenziale ed è incline a rivolgersi altrove anche per patologie di bassa e media intensità. In altri termini non attrae quanto dovrebbe la popolazione di naturale riferimento e perde il suo ruolo di grande ospedale. E’ necessario un rilancio per tutto il nostro sistema sanitario e in particolar modo per l’ospedale di Matera, rilancio che può essere vana enunciazione senza una riforma che sappia partire dal riconoscimento del funzionale dualismo tra ospedale e territorio come due macrosistemi che debbono distinguersi per poi integrarsi in un virtuoso processo di riconversione. In parole semplici, accentrare le attività ospedaliere per renderle sempre più attrattive ed efficaci nella cura delle acuzie e rafforzare di concerto il territorio con servizi di primo e secondo livello specialistici che debbono rispondere compiutamente ai bisogni assistenziali meno gravi, o meglio differibili, che sono poi la maggiore richiesta in termini sanitari, preservando cosi l’ospedale per acuti. In breve – prosegue l’assessore regionale alla Salute – questa è la finalità che ci siamo dati con la nuova legge di riordino e di questo vogliamo discutere il 24 luglio nella città di Matera. All’incontro possono partecipare tutti, non abbiamo obbligato nessuno e nessuno sarà escluso, sarà benvenuto anche il consigliere di minoranza Cifarelli se vorrà parlare di sanità, e lo preghiamo di lasciare nelle vecchie cabine di regia gli insulti di cui periodicamente ci fa oggetto a mezzo stampa. Sono certo che gli operatori sanitari e la comunità di Matera ci daranno conforto”.